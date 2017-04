Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bil je predzadnji dan kampanje pred francoskimi predsedniškimi volitvami, kampanje, ki je razgalila jezo in razočaranje francoskih volivcev nad vladajočim političnim razredom. Dve uri kasneje je bilo kampanje konec. Foto: Facebook Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Elizejske poljane

Kolumna Manice Janežič Ambrožič iz Pariza

21. april 2017 ob 08:21

Pariz - MMC RTV SLO

Sinoči okoli 19. ure je bila na Elizejskih poljanah, eni najlepših in najbolj znanih avenij na svetu, nepopisna gneča; s snemalcem Silvom Plavcem sva snemala ljudi na ulici, živahen utrip pariškega komercialnega in turističnega srca. Točno na sredini avenije sva posnela raport za prispevek za naša jutranja poročila.

Bil je predzadnji dan kampanje pred francoskimi predsedniškimi volitvami, kampanje, ki je razgalila jezo in razočaranje francoskih volivcev nad vladajočim političnim razredom. Dve uri kasneje je bilo kampanje konec.



Med našim neposrednim javljanje v oddajo Globus je namreč odjeknila novica, da je na približno 100 metrov oddaljenih Elizejskih poljanah prišlo do streljanja. Ko sva prišla iz studia, naju je pričakal bled kolega francoskega studia. "Streljanje na Elizejskih poljanah," je skopo dejal. Bil je vidno pretresen. Nekaj minut čez 21. uro sva pritekla do avenije in ta je bila zaprta in zastražena, informacije skope. "Kaj se je zgodilo, kaj se zgodilo," smo prvi novinarji na prizorišču spraševali policijo, a informacij je bilo malo. Streljanje, vsaj en policist mrtev, je bilo slišati, eden od napadalcev je pobegnil. "Neko dekle," je dejal nekdo.

Terorizem? Sinoči takoj po napadu nihče ni vedel nič o ozadju. "Umaknite se, umaknite so," so na nas vpili do zob oboroženi policisti. S snemalcem sva se nekaj pred 22. pognala v tek proti hotelu, ker sva želela prve posnetke prizorišča objaviti že v Odmevih. In potem nazaj na avenijo. Do takrat je bilo informacij že več. En mrtev policist, dva ranjena, vsaj ena ranjena turistka, napadalec ubit med begom.

Po sestanku s francoskim notranjim ministrom in predsednikom vlade je Francoze nagovoril predsednik države Francois Hollande, ki se po enem mandatu umika. Dediščina njegovega mandat je prežeta z neizpolnjenimi obljubami o gospodarski rasti in novih delovnih mestih in s terorističnimi napadi. Kandidat socialistov Benoit Hamon kaj veliko možnosti ob takšni dediščini ni imel, po raziskavah javnega mnenja je na petem mestu.

Francoski predsednik je v nagovoru prvi javno omenil domnevno teroristično ozadje napade, nekaj minut kasneje je odgovornost za napad prevzela Islamska država, policija pa je vdrla v domovanje domnevnega napadalca v pariškem predmestju Marne et Seine.

Dva kandidata za francoskega predsednika Francois Fillon in Marine Le Pen sta že sinoči odpovedala za danes predvidene predvolilne dogodke. Tri dni pred volitvami je seveda pomembno vprašanje, kako bo napad vplival na izid volitev. Po zadnjih raziskavah najbolje kaže sredinskemu kandidatu Emmanuelu Macronu.

To jutro je v Parizu sestanek francoskega sveta za nacionalno varnost, v Franciji veljajo izredne razmere od novembra 2015 in najverjetneje bodo poleti, ko bodo o tem odločali, izredne razmere še podaljšali. Ponoči pa so Elizejske poljane spet odprli za promet.

Manica J. Ambrožič, Televizija Slovenija