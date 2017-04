Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.1 od 14 glasov Ocenite to novico! Policija je po napadu zaprla območje Elizejskih poljan, ki so priljubljena turistična točka. Na kraj incidenta je prišlo tudi več deset reševalnih vozil. Foto: Reuters Sorodne novice Francija: Predvolilno tekmo zasenčili aretaciji domnevnih načrtovalcev napada Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Elizejskih poljanah ubita policista

Motiv napada še ni jasen

20. april 2017 ob 21:49,

zadnji poseg: 20. april 2017 ob 22:34

Pariz - MMC RTV SLO

Za zdaj neznani napadalec je na Elizejskih poljanah v središču Pariza streljal na policiste. Dva je ubil, enega pa ranil.

V streljanju je bil ubit tudi napadalec, čigar identiteta pa še ni znana. Po pričevanju očividca je napadalec izstopil iz avtomobila, nato pa z avtomatsko puško kalašnikov začel streljati na policiste, ki so v avtu čakali pri rdeči luči. Policija poroča, da sta bila napadalca dva.

Za zdaj še ni jasno, kakšni so motivi napada oziroma še ni mogoče reči, ali je šlo za teroristični napad.

Do streljanja je prišlo zgolj dva dneva po aretaciji dveh terorističnih osumljencev v Marseillu, ki naj bi načrtovala skorajšnji napad. Pri njiju so našli tudi orožje in eksploziv. Lahko bi šlo celo za napad ob nedeljskem prvem krogu predsedniških volitev.

Novembra 2015 islamski skrajneži ubili 130 ljudi

Francija je v v zadnjih dveh letih doživela več napadov islamskih skrajnežev, ki so zahtevali več kot 230 življenj. Najhujši se je zgodil novembra 2015, ko je bilo v napadih v koncertni dvorani Bataclan in še na nekaterih drugih krajih po Parizu ubitih skupaj 130 ljudi.

A. V.