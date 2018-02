Kim Džong Un pohvalil Južno Korejo za njena prizadevanja kot gostiteljica

Se bosta sestala Kim Džong Un in Mun Dže In?

13. februar 2018 ob 08:14

Pjongjang - MMC RTV SLO

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je pohvalil Južno Korejo, ker na olimpijskih igrah gosti Severno Korejo. Vzdušje med državama je označil za "spravno".

Kim je pohvale izrekel, potem ko se je iz Pjongčanga vrnila severnokorejska delegacija, ki jo je vodila njegova sestra Kim Jo Džong. Kim Džong Un je po poročanju severnokorejskih državnih medijev trud gostiteljice označil za "impresivnega".

Kot je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA, se je Kim Južni Koreji zahvalil, ker je na prioritetno mesto postavila obisk severnokorejske delegacije. Predlagal je dodatno spodbujanje "vzdušja sprave in dialoga" med Korejama in podal "pomembna navodila", kako to storiti, poroča KCNA.

Sodelovanje Severne Koreje na olimpijskih igrah v Južni Koreji naj bi pomenilo pomembno otoplitev odnosov med sosednjima državama. Kim Jo Džong in Kim Yong Nam, predsednik predsedstva severnokorejskega parlamenta in ceremonialni vodja Severne Koreje, sta bila najvišja predstavnika Pjongjanga v Južni Koreji po vojni med državama v petdesetih letih.

Propagandna zmaga severa?

Kot poroča BBC, pa so se pojavili pomisleki, da je Pjongjang dosegel propagandno zmago. Na prisotnost Kimove sestre na odprtju iger so letele tudi številne kritike, češ da je na ameriškem seznamu za sankcije zaradi očitkov o kršitvah človekovih pravic v Severni Koreji.

Kim Jo Džong je v soboto predala pismo svojega brata južnokorejskemu predsedniku Mun Dže Inu, v katerem ga severnokorejski voditelj vabi na obisk v Pjongjang. Če se bo južnokorejski predsednik odzval vabilu, bi bilo to prvo srečanje korejskih voditeljev v več kot desetletju.

Severna Koreja je zaradi svojih prizadevanj za razvoj jedrskega orožja in balistične tehnologije na udaru mednarodnih sankcij. Koreji nista nikoli podpisali mirovnega sporazuma za uradni konec vojne.

B. V.