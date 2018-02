V Severni Koreji velika vojaška parada na predvečer olimpijskih iger

"Protokolarni glavobol" za organizatorje OI

8. februar 2018 ob 09:01,

zadnji poseg: 8. februar 2018 ob 09:54

Seul - MMC RTV SLO, STA

Severna Koreja je dan pred odprtjem zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji v Pjongjangu pripravila veliko vojaško parado.

Namenjena naj bi bila predvsem zaznamovanju 70. obletnice vzpostavitve severnokorejske vojske, nekoliko pa tudi predstavitvi vojaške moči in zmogljivosti.

Severnokorejska televizija parade ni prenašala v živo, je pa režim objavil več fotografij, ki prikazujejo množice tako vojakov kot civilistov, ki gledajo parado.

Parada se je po navedbah južnokorejskih virov začela okoli 10.30 po krajevnem času, na njej naj bi sodelovalo okoli 13.000 vojakov in 150 vojaških vozil, zbranih pa naj bi bilo tudi okoli 50.000 gledalcev.

Izkazovanje moči?

Severna Koreja se je za vojaško parado 8. februarja odločila šele relativno pred kratkim, ta odločitev pa je predvsem v južnokorejskem tisku poskrbela za precej zaskrbljenosti, češ da gre za izkazovanje moči, kar bi lahko ogrozilo spravne pobude s sodelovanjem Severne Koreje na olimpijskih igrah v Pjongčangu, ki se uradno začenjajo v petek.

V Pjongjangu so se na tovrstne kritike odzvali, da gre za interno praznovanje, kritike v medijih pa da so vmešavanje v severnokorejske notranje zadeve. Zaradi tega so odpovedali tudi enega od skupnih kulturnih dogodkov.

Kimova sestra odhaja na OI

Vseeno pa Severna Koreja v Južno pošilja svoje športnike, pa tudi visoko vladno delegacijo, v kateri bo mlajša sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, Kim Jo Džong, kar organizatorjem OI povzroča kar nekaj logističnih težav in zadrege.

Čeprav bosta ameriška in severnokorejska delegacija na odprtju iger sedeli le nekaj metrov stran druga od druge, se v Pjongčangu ne nameravata srečati na dvostranskih pogovorih. Petkov VIP-sedežni red tako organizatorjem, ki si prizadevajo, da bi bile igre v Pjongčangu znane kot "olimpijske igre miru", povzroča kopico "protokolarnih glavobolov".

"Nismo pripravljeni na srečanja z ZDA med obiskom v Južni Koreji," je za severnokorejsko tiskovno agencijo KCNA povedal neimenovani visoki predstavnik severnokorejskega zunanjega ministrstva.

Ameriški podpredsednik Mike Pence, ki bo vodil delegacijo ZDA na olimpijskih igrah, je sicer na začetku tedna še dopuščal možnost, da bi prišlo do kakega srečanja s Severnimi Korejci, v sredo pa je že začel govoriti drugače in dejal, da Washington pripravlja zelo ostre sankcije proti Pjongjangu. "Ne bomo dovolili, da bi severnokorejska propaganda ugrabila sporočilnost olimpijskih iger," je dejal.

Prva, ki bo prestopila mejo

Kim Jo Džong bo z udeležbo na odprtju iger postala prva članica ožje družine Kim, ki bo prečkala mejo med državama, ki sta tehnično gledano še vedno v vojni.

Kimova sestra, ki nadzira tudi propagandno ministrstvo severnokorejskega režima in igra vse vidnejšo vlogo v vladajoči Delavski stranki, je ena od tistih, ki so jih ZDA uvrstile na črni seznam za sankcije.

Opazovalci ugibajo, ali bo Kim Jo Džong Južni Koreji dostavila bratovo sporočilo za sosedo. S Kimovo sestro se bo namreč v soboto srečal južnokorejski predsednik Moon Jae-in. Moon bo severnokorejsko delegacijo gostil na kosilu.

In medtem ko bo Kimovo spremljal Kim Jong Nam, predsednik severnokorejskega parlamenta, Pence v Pjongčang potuje v družbi očeta Otta Warmbierja, ameriškega študenta, ki je bil zaprt v Severni Koreji in je umrl le nekaj dni potem, ko se je lani v komi vrnil v ZDA.

"Tam bomo, da bomo navijali za naše ameriške športnike, a tudi v podporo našim zaveznikom in da bi spomnili svet, da je Severna Koreja najbolj tiranski in zatiralski režim na svetu," je povedal Pence v sredo.

K. S.