Konec evakuacije iz vzhodnega Alepa

Prispeli opazovalci ZN-a

22. december 2016 ob 13:02,

zadnji poseg: 22. december 2016 ob 20:23

Alep - MMC RTV SLO/STA

Sirska državna televizija je poročala, da se je po tednu dni končala evakuacija civilistov in upornikov iz vzhodnega dela Alepa. Sirska vojska je razglasila zmago v mestu.

Kot je poročala televizija, so zadnji štirje avtobusi prispeli južno od Alepa. Konec evakuacije je potrdil tudi Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji.

Tudi sirska vojska je potrdila konec evakuacije in sporočila, da je prevzela popoln nadzor nad največjim sirskim mestom, potem ko so ga "osvobodili iz rok teroristov in po odhodu tistih, ki so bili še tam", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ta zmaga pomeni strateški preobrat v vojni proti terorizmu in kaže na zmožnost sirske vojske in njenih zaveznic, da zmagajo v boju proti terorističnim skupinam, ter postavlja temelje za novo fazo pri izgonu teroristov s celotnega ozemlja Sirije," so še zapisali.

Konec evakuacije opazovali opazovalci ZN-a

Pred koncem evakuacije je v vzhodni del Alepa prispelo 31 opazovalcev Združenih narodov z namenom nadzorovati sklepno fazo evakuacije ljudi z zadnjih območij pod nadzorom upornikov, so sporočili Združeni narodi. Njihova naloga je tudi poročanje o usodi civilistov, ki bodo ostali v mestu.

Varnostni svet ZN-a je resolucijo o napotitvi opazovalcev ZN-a v vzhodni del Alepa soglasno sprejel v ponedeljek. Resolucija, ki jo je predlagala Francija, omogoča ZN-u, da "ustrezno, nevtralno in neposredno nadzira evakuacijo iz vzhodnega Alepa in drugih delov mesta".

Od začetka evakuacije pred dobrim tednom dni je vzhodni del nekdaj največjega sirskega mesta zapustilo 34.000 ljudi, na evakuacijo pa jih še vedno čaka več tisoč, kar je pred objavo o koncu evakuacije potrdil tudi predstavnik uporniške skupine Ahrar al Šam, Ahmed Kara Ali.

24-urna zamuda

Civiliste prepeljujejo na območje pod nadzorom upornikov na podeželje zahodno od Alepa in v sosednjo provinco Idlib, kjer postavljajo taborišča. Ponoči je v Han al Asal, mesto zahodno od Alepa, ki je pod nadzorom upornikov, prispelo okoli 400 zasebnih vozil.

Evakuacije so bile ta teden začasno prekinjene za 24 ur, zato je moralo na tisoče ljudi preživeti torkovo noč zunaj na mrazu z le malo hrane in pijače. Razlogi za zamudo niso jasni, sirski državni mediji pa krivijo upornike v Idlibu, češ da so avtobusom preprečili dostop do dveh obleganih provladnih šiitskih krajev.

K. S., B. V.