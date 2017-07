Konstanz: Dva mrtva in trije poškodovani v napadu na nočni klub

Napadalec v bolnišnici zaradi ran umrl

30. julij 2017 ob 10:27

Konstanz - MMC RTV SLO/Reuters

Napadalec je v nočnem klubu v mestu Konstanz na jugu Nemčije tik ob meji s Švico ubil enega in huje poškodoval tri ljudi, sam pa je po strelskem spopadu s policijo zaradi ran umrl.

34-letnik je okoli pol pete ure zjutraj napadel obiskovalce nočnega kluba Grey na ulici Max-Stromeyer-Strasse. Večina obiskovalcev se je med napadom skrila ali pobegnila iz lokala, poroča BBC.

Med strelskim obračunom je bil poškodovan policist. Hude poškodbe je dobil tudi napadalec, ki so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je po poročanju BBC-ja pozneje umrl.

Po poročanju očividcev je bil ustreljen tudi vratar nočnega kluba, ki je napadalcu poskusil preprečiti vstop.

Posebne policijske enote in policijski helikopter so bili napoteni v mesto, saj še ni znano, ali je napadalec deloval sam, sta v izjavi sporočila policija in tožilstvo. Motiv napadalca je za zdaj še neznan.

J. R.