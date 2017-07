Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 46 glasov Ocenite to novico! Reševalna vozila in varnostne sile pred trgovino, kjer se je zgodil napad. Foto: Reuters VIDEO Smrtonosni napad v Hamburgu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hamburg: En človek mrtev in šest ranjenih po napadu v supermarketu

Napadalec rojen v Združenih arabskih emiratih

28. julij 2017 ob 17:26,

zadnji poseg: 28. julij 2017 ob 22:09

Hamburg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Hamburška policija je sporočila, da je v supermarketu po napadu z nožem umrl en človek, šest ljudi je ranjenih. Napadalca so pred prihodom policije zadržali očividci.

Smrtna žrtev je 52-letni Nemec. Med poškodovanimi so 50-letnica ter moški, stari 64, 57, 56 in 19 let. Med obvladovanjem napadalca se je poškodoval še 35-letni moški. Tiskovni predstavnik hamburške policije Timo Zill je sporočil, da je napadalec, ki je prav tako lažje poškodovan, uporabil kuhinjski nož, poroča Deutsche Welle.

Policija je napadalca identificirala kot 26-letnega moškega, rojenega v Združenih arabskih emiratih. Podatki o njegovem državljanstvu še niso jasni. Na spletu je zaokrožil nepotrjen video, v katerem skupina ljudi s stoli napada moškega, ki v rokah drži velik kuhinjski nož.

Napadalec je vstopil v zgradbo trgovinske verige Edeka in nenadoma začel zabadati ljudi v svoji okolici, nato je iz stavbe pobegnil. Očividci so napadalcu sledili in ga v sosednji ulici zbili na tla in pridržali do prihoda policije, pri čemer je tudi napadalec utrpel lažje poškodbe, je v izjavi za javnost sporočila policija.

Napad se je zgodil v najsevernejšem predelu Hamburga Barmbek. Ulice v okolici trgovine so zaprte, policija pa občane poziva, naj se izognejo območju.

Napadalec je deloval sam

Policija je potrdila, da je napadalec deloval sam, poroča BBC. Policija ni potrdila navedb očividcev, da naj bi napadalec med napadom v arabščini vzklikal "bog je velik". Preiskavo dogodka je prevzel oddelek za umore, je še sporočil tiskovni predstavnik hamburške policije, še poroča Deutsche Welle.

J. R.