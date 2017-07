Hamburg: 26-letni napadalec je bil znan policiji

Med ranjenimi je tudi 35-letnik, ki je skušal napadalca obvladati

29. julij 2017 ob 12:30,

zadnji poseg: 29. julij 2017 ob 13:11

Hamburg - MMC RTV SLO

Nemška policija je po petkovem napadu, ko je v Hamburgu moški v supermarketu z nožem ubil enega človeka in šest ljudi ranil, preiskala dom za prebežnike, kjer je napadalec živel.

26-letni osumljenec, ki je bil rojen v Združenih arabskih emiratih, je čakal na deportacijo in ni imel ustreznih papirjev, poroča Deutsche Welle. Policija je bila po preiskavi zatočišča v Langenhornu skopa z informacijami. "Za zdaj ne moremo povedati, ali smo na tej stopnji preiskave kaj našli," je dejal tiskovni predstavnik policije.

Pozneje je notranji minister hamburške zvezne dežele Andy Grote na novinarski konferenci povedal, da je bil napadalec znan policiji zaradi svojih islamističnih teženj, deportirati pa ga niso mogli, ker ni imel identifikacijskih dokumentov, imel pa naj bi psihološke države. Načelnik hamburške policije Ralf Martin Meyer je dejal, da prvi izsledki preiskavi kažejo, da je napadalec deloval sam, a da ne morejo izključiti možnosti, da je imel pomočnike.

Kot smo poročali, je v petek popoldne moški z nožem napadel nakupovalce v supermarketu v Barmbeku, pri čemer je ubil 50-letnega moškega, ranjeni pa so še štirje moški in ženske, stari od 19 do 64 let, ter 35-letnik, ki je stekel za napadalcem in ga skušal obvladati.

Kot še poroča Deutsche Welle, naj bi napadalec med napadom vzklikal Bog je velik, po besedah hamburškega župana Olafa Scholza pa naj bi bil motiv za napad sovraštvo. Kot je pojasnil, naj bi napadalec čakal na deportacijo, ki pa je zaradi pomanjkanja ustreznih dokumentov še niso izvedli. "Besen sem, da je napadalec nekdo, ki je pri nas iskal zaščito, potem pa svoje sovraštvo usmeril proti nam," je bil oster Scholz. "Ti kriminalci želijo okužiti našo svobodno družbo s strahom, toda ne bo jim uspelo," je še dejal in dodal, da napad kaže, da je treba pravne in praktične ovire za izvajanja deportacij odstraniti.

Nemška televizija navaja pisanje tednika Spiegel, da naj bi imel osumljenec stike z islamističnimi skrajneži, imel pa naj bi tudi težave z zlorabo mamil in z duševnim zdravjem.

