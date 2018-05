Kuba se je po tragični letalski nesreči ovila v žalovanje

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Štiri preživele ženske so prepeljali v bolnišnico, ena od njih je kasneje umrla. Foto: Reuters Pretreseni svojci se z različnih koncev države zgrinjajo proti kraju nesreče. Foto: Reuters Sorodne novice Kuba: Več kot 100 mrtvih v strmoglavljenju letala, nesrečo preživele tri ženske Dodaj v

19. maj 2018 ob 08:00

Havana - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V najhujši letalski nesreči na Kubi v zadnjih 30 letih je po zadnjih podatkih umrlo več kot 100 ljudi, nesrečo so preživele tri ženske. Oblasti so razglasile dvodnevno žalovanje. Vzrok nesreče še ni znan, Mehika bo na pomoč poslala svoje preiskovalce.

Nesreča se je zgodila kmalu po vzletu z mednarodnega letališča Joseja Martija v Havani, približno 20 kilometrov južno od prestolnice. Kot poročajo kubanski mediji, je letalo kmalu po vzletu zaneslo v desno in se je zrušilo na polje pri letališču, potem je izbruhnil še požar. Kubanske oblasti so do nedelje do 12. ure po lokalnem času razglasile obdobje žalovanja.

Na krovu boeinga 707, ki je bil na poti iz Havane v Holguin, je bilo po zadnjih znanih podatkih 105 potnikov, med njimi pet otrok in več članov posadke. Po nekaterih navedbah je bilo pet članov posadke, po drugih šest oz. devet. Po poročanjih kubanskih medijev je bilo med potniki pet tujih državljanov, tujci so bili tudi vsi člani posadke. Argentinska in mehiška vlada sta potrdili, da sta bila med potniki dva argentinska državljana in neznano število mehiških državljanov.

Nesrečo so preživele tri ženske, je pozneje prve navedbe Granme potrdil direktor bolnišnice Calixto Garcia Carlos Alberto Martinez. Kot je pojasnil, so v bolnišnico sprejeli štiri ženske, ena med njimi je pozneje umrla, tri pa so v kritičnem stanju.

"Slišali smo eksplozijo, potem pa kmalu videli velik oblak dima," je povedal Gilberto Menendez - eden od očividcev, sicer pa lastnik restavracije v bližini kraja nesreče, ki se je zgodila na kmetijskem območju. Letalo, ki ga je kubanska družba Cubana de Aviacion najela od mehiškega prevoznika, je bilo na poti v Holguin, ki je glavno mesto istoimenske prestolnice, ki je priljubljena turistična destinacija na otoku.

Vzrok nesreče leta 1979 izdelanega letala še ni znan. Mehiške oblasti so na pomoč poslale svoje preiskovalce. Kubanski letalski prevoznik se že leta pritožuje nad ameriškimi sankcijami proti Kubi, zaradi česar ne morejo pravilno vzdrževati letal, poroča STA.

Oblasti že sprožile preiskavo

Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel, ki je kmalu po nesreči obiskal prizorišče, je potrdil smrtne žrtve in napovedal, da oblasti že preiskujejo okoliščine nesreče. Po navedbah kubanskih medijev je sožalje svojcem žrtev izrekel tudi nekdanji kubanski predsednik, 86-letni Raul Castro, ki okreva po operaciji hernije.

Zadnja večja nesreča potniškega letala na Kubi se je zgodila leta 2010, ko je v slabem vremenu strmoglavilo letalo, ki je bilo na poti iz mesta Santiago de Cuba v Havano. V nesreči je takrat umrlo vseh 68 potnikov in članov posadke, med njimi večinoma turisti. Aprila leta 2017 je v nesreči vojaškega letala umrlo osem ljudi na krovu.

Leta 1989 pa je na poti iz Havane proti Milanu v Italiji kmalu po vzletu v Havani strmoglavilo najeto oziroma čartersko letalo, pri čemer je umrlo 126 ljudi na krovu in več kot 20 na tleh.

