Kurz na koalicijska pogajanja povabil svobodnjake

Socialdemokrati sporočili, da se umikajo v opozicijo

24. oktober 2017 ob 11:47

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Vodja avstrijske ljudske stranke (ÖVP), zmagovalke parlamentarnih volitev, Sebastian Kurz je sporočil, da se bo o oblikovanju koalicije pogajal s svobodnjaki (FPÖ).

Pogajanja se bodo začela brez odlašanja, konkretnega datuma pa na Dunaju vodja konservativne ljudske stranke sicer ni navedel. 31-letni Kurz je že prejšnji teden začel preliminarne pogovore o oblikovanju koalicije. V petek mu je na krajši slovesnosti v Hofburgu mandat za sestavo nove vlade podelil predsednik Alexander Van der Bellen, potem ko so bili v četrtek objavljeni dokončni uradni izidi volitev.

Socialdemokrati se umika v opozicijo

ÖVP je podprlo 31,5 odstotka odstotka Avstrijcev, socialdemokrati (SPÖ) dozdajšnjega kanclerja Christiana Kerna so dobili 26,9 odstotka glasov, svobodnjaki (FPÖ) pa 26 odstotkov. V parlament sta se uvrstili še stranki Neos in Lista Pilz s 5,3 odstotka in 4,4 odstotka glasov podpore.

Skrajno desna svobodnjaška stranka, ki jo vodi Heinz-Christian Strache, je kot pogoj za vstop v koalicijo postavila notranje ministrstvo. Zdaj se FPÖ-ju utira pot v vlado, potem ko je bila dolga leta v opoziciji. Strache koalicije s Kurzem, kateremu je v kampanji očital krajo političnih prepričanj, ni izključeval, ni pa zanj samoumevna. Socialdemokrati, ki so bili dozdajšnji partnerji ljudske stranke, so že pred tem sporočili, da se umikajo v opozicijo.

Desetletja dominirala koalicija ÖVP-ja in SPÖ-ja

Kurz je vodenje ljudske stranke prevzel maja in napovedal prevetritev politične scene, na kateri je desetletja dominirala koalicija ljudske stranke s socialdemokrati. Ravno prekinitev te koalicije pred meseci je botrovala predčasnim volitvam. Sicer bi morali Avstrijci na volitve prihodnje leto.

V svojem programu Kurz zastopa stališča konservativcev, kot je znižanje davkov za podjetja in nasprotovanje pravici istospolnih partnerjev do poroke, vendar je na drugi strani svojo priljubljenost zgradil prav na točki, na kateri ne zastopa stališča svoje stranke – migrantski tematiki. Strachejevi svobodnjaki glede problematike priseljevanja uporabljajo še najostrejšo retoriko. V svojem programu si prizadevajo določene sektorje zapreti za delavce, ki niso iz Evropske unije, omejiti število tujih učencev v razredih in spodbuditi deportacije tujih obsojencev v njihove domače dežele.

T. J.