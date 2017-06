London: Policija našla osmo smrtno žrtev napada

Identificirali še tretjega napadalca

7. junij 2017 ob 18:33

London - MMC RTV SLO/Reuters

Po sobotnem okrutnem napadu v središču Londona je britanska policije iz reke Temze potegnila še osmo žrtev napada, ki ga je kombi napadalcev najverjetneje zbil v reko.

Na Londonskem mostu v središču Londona je v soboto zvečer kombi povozil več pešcev, potem pa zavil proti bližnji tržnici Borough, kjer so trije napadalci z noži napadli več ljudi.

Izmed 48 ranjenih, ki so jih sprejeli v londonske bolnišnice, jih 29 še ostaja na zdravljenju, 10 izmed njih je v kritičnem stanju, je sporočila Državna zdravstvena služba (NHS).

Osma žrtev naj bi bila državljan Francije

Britanska policija je medtem iz reke Temze nekaj kilometrov od prizorišča napada potegnila truplo osme žrtve napada. Policija predvideva, da je moški padel v reko, ko ga je kombi z napadalci zbil z mostu.

Osma smrtna žrtev naj bi bil pogrešani 45-letni francoski državljan Xavier Thomas, čigar partnerica je bila v napadu hudo poškodovana. Njegova identiteta sicer še ni uradno potrjena, poroča BBC.

Med uradno identificiranimi žrtvami so dve Avstralki, Kanadčanka, Britanec, Španec in dva Francoza.

Policija identificirala vse tri napadalce

Londonska policija je medtem identificirala vse tri napadalce. 22-letni Youssef Zaghba z maroškim in italijanskim potnim listom, ki so ga identificirali v torek, je živel v vzhodnem Londonu. Preostala napadalca sta 27-letni Khuram Butt in 30-letni Rachid Redouane.

V sklopu preiskave so v Ilfordu v vzhodnem Londonu prijeli 30-letnika in 27-letnika v Barkingu v okolici Londona. Moškega, ki so ga na Irskem prijeli v povezavi z Redouanovimi dokuementi, so medtem že izpustili, poroča BBC.

V torek se je število islamofobnih incidentov v Veliki Britaniji povzpelo na 20, kar je ob siceršnjem dnevnem povprečju 3,5 incidenta rekordno število v letu 2017, še poroča BBC.

