Italija glede tretjega londonskega napadalca opozarjala že marca 2016

Minuta molka za vse žrtve in prizadete v sobotnem napadu

6. junij 2017 ob 07:36,

zadnji poseg: 6. junij 2017 ob 19:59

London - MMC RTV SLO/STA

Khuram Butt, eden izmed napadalcev v Londonu, se je lani pojavil v dokumentarnem filmu o džihadistih, znan je bil tudi policiji in obveščevalni službi MI5. Medtem so identificirali še tretjega napadalca, glede katerega je Italija Veliko Britanijo in Maroko opozarjala že leta 2016.

Britanska policija je v ponedeljek zvečer razkrila imeni dveh od treh napadalcev, ki so izvedli sobotni napad v Londonu. Napadalca sta bila 30-letni Rachid Redouane, ki se je predstavljal kot Maročan in Libijec, glede na dokumente, ki jih je imel pri sebi, pa naj bi živel na Irskem, in 27-letni Khuram Butt, britanski državljan iz Pakistana, ki je živel v vzhodnem londonskem predmestju Barking.

Kot poroča BBC, se je Butt z zastavo Islamske države lani pojavil v britanskem dokumentarnem filmu televizije Channel 4 o islamističnih skrajnežih z naslovom Jihadis Next Door, kjer je bil posnet tudi med vpoklicem mladoletnikov v vrste džihadistov. Poročenega očeta dveh otrok so kamere posnele tudi, ko se je na ulici prerekal s policisti, ker je v enem izmed londonskih parkov razvil zastavo Islamske države. Na Butta in njegova skrajna stališča sta policijo opozorila tudi dva someščana iz Barkinga, zato so se pojavile obtožbe, da policija kljub tem dejstvom ni ukrepala.

Zaghba nekaj časa živel v Bologni

V torek so londonski policisti razkrili še identiteto tretjega napadalca. Gre za 22-letnega Youssefa Zaghbo, Maročana, ki je imel tudi italijansko državljanstvo, živel pa je v vzhodnem Londonu. Kot tretjega napadalca so ga že pred tem identificirali italijanski mediji. Zaghba se je rodil leta 1995 v maroškem mestu Fez, živel pa je v Bologni. Njegov oče je bil Maročan, mati pa Italijanka. Marca leta 2016 so ga ustavili na bolonjskem letališču, ko je poskušal oditi v Sirijo. Policija ga je aretirala, a je bil zaradi pomanjkanja dokazov primer proti njemu opuščen. Britanska policija proti njemu ni vodila preiskave.

Italijanski tožilec Giuseppe Amato je danes dejal, da so Veliko Britanijo in Maroko o tem, da je Zaghba morebitni džihadist, obvestili že marca 2016. Britanska policija je pred tem sporočila, da ga pred napadom niso sumili kot nekoga, ki je sposoben izvesti napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Islamska država je prevzela tudi odgovornost za incident, ki se je v ponedeljek zgodil v Melbournu v Avstraliji. S pištolo oborožen avstralski državljan somalijskih korenin je v preddverju nekega bloka v obalnem predmestju Melbourna ubil moškega, nato pa za talko vzel žensko. Potem ko jo je zadrževal več ur, je odšel iz stavbe in streljal na policiste. Tri je ranil, vendar niso v smrtni nevarnosti, talka ni poškodovana.



Predstavnik londonske policije Mark Rowley je dejal, da se je preiskava proti Buttu začela leta 2015, a "ker ni bilo nobenih obveščevalnih podatkov, ki bi kazali na to, da načrtuje napad, so jo predali nižjim uslužbencem in jo nato postopno opustili".

V kombiju zažigalne steklenice

Dodal je, da na policiji trenutno poteka okoli 500 protiterorističnih preiskav, v katerih preiskujejo 3.000 ljudi. Izjavil je še, da želijo izvedeti kar največ o treh napadalcih, o njihovih povezavah in o tem, ali so imeli pri pripravi oziroma izvedbi napada pomočnike. Policija je sinoči še sporočila, da so v najetem kombiju, s katerim je trojica sejala smrt v središču mesta, našli zažigalne steklenice. Policija je vse tri napadalce ubila v osmih minutah od napada, ko so najprej s kombijem na Londonskem mostu zapeljali med pešce, nato pa v okolici tržnice Borough Market zabadali mimoidoče.

12 priprtih že na prostosti

Preiskava napada, v katerem je umrlo sedem ljudi, 48 pa je bilo ranjenih, še poteka. Policija je do zdaj priprla 12 ljudi – pet moških in sedem žensk, starih od 19 do 60 let, a so jih izpustili brez ovadb.

Khan: "Ne boste zmagali"

V središču britanske prestolnice se je v ponedeljek zvečer na vigiliji zbralo več tisoč ljudi, dodaja BBC. Župan Sadiq Khan je poudaril, da London ostaja mesto njegovih prebivalcev in njihovega načina življenja, napadalcem pa je sporočil: "Premagali vas bomo. Ne boste zmagali."

Britanske stranke so zaradi napada v nedeljo prekinile kampanjo pred četrtkovimi parlamentarnimi volitvami, v ponedeljek pa so jo nadaljevale.

Ob 11.00 po krajevnem času so se po vsej Veliki Britaniji spominu na žrtve sobotnega napada poklonili z minuto molka.

A. P. J., B. V.