Macron spreminja sliko Francije - njegova stranka pometla s tekmeci

Drugi krog volitev bo v nedeljo

12. junij 2017 ob 07:38

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Sredinska stranka Emmanuela Macrona Naprej, republika je v prvem krogu francoskih parlamentarnih volitev dobila približno tretjino glasov in se ji v 577-članskem parlamentu obeta od 400 do 445 sedežev.

Macronova stranka je skupaj z zaveznico MoDem dobila 32,32 odstotka glasov, kažejo končni izidi. Projekcije stranki v drugem krogu volitev prihodnjo nedeljo napovedujejo osvojitev absolutne večine v parlamentu.

Desničarski republikanci so v prvem krogu osvojili 21,56 odstotka glasov, skrajno desna Nacionalna fronta 13,2 odstotka, socialisti le 9,51 odstotka, radikalna levica in komunisti pa 13,74 odstotka.

Vedeli, da ne morejo premagati Macrona?

Volilna udeležba je bila rekordno nizka - znašala je 48,7 odstotka. Za primerjavo je v prvem krogu parlamentarnih volitev pred petimi leti na volitve prišlo 57,2 odstotka volivcev. Po mnenju strokovnjakov je tako nizek odziv pripisati občutku brezupa in vdanosti v usodo med Macronovimi nasprotniki.

V nedeljo, 18. junija, se bodo Francozi še enkrat odpravili na volitve, saj bo potekal drugi krog, v katerega so se uvrstili kandidati, ki so v nedeljo dobili več kot 12,5 odstotka glasov. Za zmago v drugem krogu mora kandidat dobiti najmanj 50 odstotkov glasov.

Mnogo novih neizkušenih obrazov

Če ne bo večjih presenečenj, se francoskemu predsedniku Macronu obeta prepričljiva parlamentarna večina, kar je izjemen dosežek, še posebej zato, ker je bila njegova stranka ustanovljena šele pred dobrim letom, veliko njegovih kandidatov pa ima le malo političnih izkušenj ali so povsem brez njih. Do zdaj so v francoskem političnem prostoru tradicionalno prevladovali republikanci in socialisti.

"Francija se vrača"

Premier Edouard Philippe, ki prihaja iz vrst Macronovega gibanja, je po razglasitvi izidov dejal, da je "kljub visoki neudeležbi več milijonov znova izrazilo zaupanje v projekt Emmanuela Macrona". "Francija se vrača. Predsednik republike že en mesec predstavlja zaupanje, voljo in drznost. Vlada medtem predstavlja popolnoma nov zbor. Naslednjo nedeljo pa bo tudi narodna skupščina predstavljala nov obraz naše republike, močne francoske republike," je dejal.

Le Pen: "Katastrofalno nizka udeležba"

Skrajna desničarka Marine Le Pen je pozvala k množični mobilizaciji "domoljubnih volivcev" v drugem krogu, saj se bodo kandidati Nacionalne fronte v drugem krogu pomerili predvsem s kandidati Macronovega gibanja in desnimi republikanci. "Kljub tako visoki neudeležbi bomo v številnih okrajih v drugem krogu," je še zagotovila poraženka predsedniških volitev in nekdanja vodja Nacionalne fronte. Komentirala je tudi nizko udeležbo, ki je znašala približno 50 odstotkov. "Te parlamentarne volitve niso pri Francozih sprožile nobenega navdušenja," je povedala Le Penova, ki je udeležbo označila za "katastrofo".

Vodja socialistov, ki bi glede na napovedi lahko osvojili od 15 do 40 sedežev, Jean-Christophe Cambadelis, je medtem dejal, da je levica - predvsem socialisti - doživela izgube "brez primere". V narodni skupščini socialisti trenutno zasedajo 277 sedežev. Sam Cambadelis se sploh ni uvrstil v drugi krog.

A. P. J.