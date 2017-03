Madžarska bo gradbene delavce vabila iz Belorusije in Ukrajine

Gradbena podjetja ne dohitevajo povpraševanja

3. marec 2017 ob 18:16

Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters

Madžarskim gradbenim podjetjem zaradi izseljevanja in hitre gospodarske rasti primanjkanjuje delovne sile, zato bodo skušali delavce privabiti iz Belorusije in Ukrajine.

Leta izseljevanja prebivalcev v zahodno Evropo so v državah, kot so Madžarska, Poljska in Češka, povzročila pomanjkanje delavcev, kar povzroča velike preglavice podjetjem, ko iščejo ustrezno delovno silo. Na Poljskem je tako lani delalo že 800.000 delavcev iz Ukrajine, medtem ko je na Češkem zaposlenih več kot 100.000 ukrajinskih delavcev.

Madžarski premier Viktor Orban je zavrnil možnost, da bi uvedli poseben program za novačenje tuje delovne sile, vendar njegova vlada zdaj z oglaševalsko kampanjo vseeno poskuša privabiti omejeno število delavcev iz Ukrajine.

"Madžarski gradbeni sektor ne bo mogel izboljšati svoje učinkovitosti tako hitro, da bi lahko sledil porastu povpraševanja v naslednjih dveh letih," je dejal predsedujoči madžarskemu združenju za gradbeništvo (EVOSZ) Laszlo Koji.

Zaradi pomanjkanja sredstev iz evropskih skladov se je madžarski gradbeni sektor lani skrčil za 18,8 odstotka, medtem ko letos napovedujejo 10-odstotno rast, za drugo leto pa še nadaljnje širjenje. Napovedana rast je v celoti zasluga pričakovanega črpanja novih evropskih sredstev in razcveta gradbenih projektov.

Dolgoročna rešitev večja učinkovitost

Po besedah Kojija bi gradbeništvo, ki sedaj zaposluje okoli 280.000 ljudi, potrebovalo dodatnih 8.000 delavcev, če bi želelo držati korak s povpraševanjem. V naslednjih dveh ali treh letih pričakujejo zaposlitev okoli 2.000 delavcev iz Ukrajine in Belorusije.

EVOSZ bo že naslednji mesec organiziral srečanje s podjetji iz Belorusije, ki bi lahko postala podizvajalci za madžarske družbe in bodo s seboj pripeljala svoje delavce.

Na dolgi rok Koji vidi rešitev v večji učinkovitosti in ne v povečevanju števila delavcev, saj Madžarska v primerjavi s preostalimi državami srednje Evrope ni tako vabljiva za tuje delavce, poleg tega pa je treba računati še s politično občutljivostjo tega vprašanja.

Koji je pojasnil, da je previdnost madžarske vlade pri vprašanju trga delovne sile pripeljala do nekonkurenčnosti v primerjavi s Poljsko in Češko. Orban je v začetku tedna na srečanju gospodarske zbornice izrazil podporo podjetjem, ki se trudijo pripeljati tujo delovno silo, vendar meni, da mora biti vsak tak ukrep omejen in začasen, predvsem pa je potrebna notranja rešitev.

G. V.