Madžarska bo ob meji s Srbijo vzdolž ograje postavila še eno ograjo

Madžarska želi varovati ograjo, ki je že postavljena

23. februar 2017 ob 19:39

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Madžarska vlada bo ob 175 kilometrov dolgi meji s Srbijo vzdolž že zgrajene ograje postavila še eno zaščitno ograjo, je sporočil vodja kabineta madžarskega premierja Janos Lazar.

Kot je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI dejal Lazar, bi lahko letos na Madžarsko prispelo "pomembno število" nezakonitih migrantov.

Srbska javna radiotelevizija RTS je poročala, da bo za postavitev nove ograje madžarska vlada namenila 123,5 milijona evrov. S tem bodo okrepili varovanje meje, kar je po besedah Lazarja nujno potrebno za zaščito državljanov.

Prebežniki bodo nameščeni ob meji

V skladu z novimi spremembami zakona bodo na meji za prosilce za azil pripravili točke, kjer bodo čakali na odgovor po končani obravnavi prošnje za azil. Lazar je povedal, da vlada ob meji načrtuje postavitev dodatnih namestitvenih zmogljivosti za 400 ljudi. Ko bodo postavljene, bodo tam namestili prosilce za azil, ki jih je sedaj okoli 600 in so trenutno nameščeni v odprtih ali zaprtih taboriščih po državi, poroča MTI.

Srbska tiskovna agencija Tanjug medtem spominja, da je Madžarska za obstoječo ograjo na meji s Srbijo lani že postavila okoli deset kilometrov nove poskusne ograje, ki je opremljena z razsvetljavo, termovizijskimi kamerami in senzorji gibanja, pred njo pa so izkopani kanali. Pričakovati je, da bo zdaj tovrstno ojačano in višjo ograjo postavila za sedanjo.

Prometnice ob ograji so sicer asfaltirane, pri Kelebiji pa so letos zgradili prvega od štirih oporišč madžarske vojske za omogočanje hitrejšega posredovanja vojaških patrulj pri preprečevanju nezakonitega prečkanja meje.

B. V.