Madžarski poslanci sprejeli zakon, ki iz države izrinja univerzo Georgea Sorosa

Soros tarča očitkov o vmešavanju v notranje zadeve držav

4. april 2017 ob 21:09

Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Madžarski parlament je sprejel sporni zakon o visokem šolstvu, ki lahko privede do zaprtja prestižne zasebne ameriške Srednjeevropske univerze (CEU), ki jo je ustanovil na Madžarskem rojeni milijarder George Soros.

V ugledni ameriški univerzi, ki deluje v Budimpešti od padca komunizma leta 1991, desnosredinska vlada premierja Viktorja Orbana že dolgo vidi sovražno trdnjavo liberalizma. Na univerzi se trenutno izobražuje 1400 študentov iz 100 držav, uvršča pa se med 50 najboljših univerz s področja političnih znanosti in mednarodnih študij.

Poslanci v 199-članskem parlamentu, v katerem ima večino Orbanova stranka Fidesz, so z 123 glasovi za in 38 proti po hitrem postopku sprejeli zakon, ki bo uvedel stroge omejitve za tuje univerze na Madžarskem. Nov zakon, ki pomeni spremembo zakona iz leta 2011, določa, da univerze, ki ne prihajajo z območja Evropske unije, ne bodo več mogle podeljevati madžarskih diplom brez dogovora med vladama držav. Pogoj bo tudi delovanje tovrstnih neevropskih univerz tudi v njihovi matični državi.

Iz teh razlogov je prihodnost CEU negotova, saj nima kampusa v ZDA. Kritiki menijo, da je zakon uperjen predvsem proti tej univerzi in Sorosu.

Predlog zakona je minuli četrtek vložila Orbanova vlada. Orban je v ponedeljek dejal, da je prihodnost tako imenovane Sorosove univerze odvisna od sklenitve dogovora med madžarsko in ameriško vlado v prihodnjih šestih mesecih. Delovanje mora uskladiti z novimi pravili do februarja 2018, sicer od leta 2018 ne bo mogla vpisati novih študentov, nato pa bo morda prisiljena zapreti vrata do leta 2021.

Orban je univerzi CEU obtožil "goljufanja", saj podeljuje madžarsko in ameriško diplomo, kar pa ni pravično do drugih domačih institucij.

Poziv nobelovcev in akademikov

CEU je zavrnil Orbanovo kritiko, saj da je že 25 let "zakonit partner v madžarskem izobraževalnem sistemu". Zaradi osnutka zakona so v petek izrazili zaskrbljenost tudi pri ameriškem zunanjem ministrstvu. State Department je Budimpešto pozval k umiku predloga zakona. K temu jo je v odprtem pismu pozvalo tudi več kot 900 akademikov iz vsega sveta, med njimi tudi 19 Nobelovih nagrajencev za ekonomijo.

V podporo univerzi se je na ulicah Budimpešte v nedeljo zvečer zbralo okoli 10.000 ljudi, protesti so bili tudi danes. Ponovno se je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zbralo več tisoč ljudi. Ti so pozvali predsednika države Janosa Aderja, naj uporabi svojo pravico veta in zakona ne podpiše.

Zaradi kritik zakona je Madžarska danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na pogovor poklicala veleposlanika Nemčije in ZDA.

Filantrop, 86-letni Soros je tarča napadov Orbana, pa tudi Rusije in več voditeljev v srednji Evropi in na Balkanu, ki mu očitajo vmešavanje v notranjo politiko preko organizacij, ki jih financira.

Orban, ki vodi izrazito odklonilno politiko do beguncev, ga je že večkrat obtožil, da želi spodkopati Evropo s podporo odprtih mejam in politikam, ki so naklonjene beguncem.

