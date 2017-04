V Budimpešti protesti proti ukinitvi Soroseve univerze

Vlada v parlament poslala zakon, po katerem bi morala Srednjeevropska univerza iz države

2. april 2017 ob 21:30

Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters

Več tisoč ljudi se je v Budimpešti zbralo na protestu proti predlogu zakona, s katerim si vlada želi Sorosevo Srednjeevropsko univerzo umakniti iz države.

Nekaj tisoč študentov, profesorjev in civilistov se je mimo Srednjeevropske univerze (CEU) sprehodilo do madžarskega parlamenta. "Gre za napad na avtonomnost univerz in brezplačno šolanje," menijo organizatorji protestov.

Madžarski premier Viktor Orban univerzo obtožuje kršitve postopkov pri podeljevanju diplom. Srednjeevropska univerza odgovarja, da je delovala skladno z zakoni in da ima potrebna pooblastila za podeljevanje madžarskih ter ameriških diplom.

Parlament bo razpravljal o predlogu

Madžarska vlada je parlamentu poslala predlog zakona, s katerim želijo uvesti nove zahteve za tuje univerze, zaradi katerih bi bil CEU bil prisiljen zapustiti Madžarsko. Zakon namreč predvideva, da morajo imeti tuje univerze svoj kampus tako na Madžarskem kot v svoji matični državi, ameriško-madžarska univerza pa deluje le v Budimpešti. Parlament namerava o predlogu zakona razpravljati prihodnji teden.

Mednarodna podpora univerzi

Madžarski akademiki in izobraževalne organizacije, več kot 500 vodilnih mednarodnih akademikov ter 17 Nobelovih nagrajencev je medtem izrazilo podporo Srednjeevropski univerzi.

Ameriško zunanje ministrstvo je v izjavi podalo mnenje, da je CEU ena izmed vodilnih akademskih institucij, ki spodbuja akademsko odličnost in kritično razmišljanje, ter madžarsko vlado pozvalo, naj se izogne odločitvam, ki bi ogrozile delovanje ali neodvisnost Srednjeevropske univerze.

1.500 študentov iz 100 držav

George Soros je Srednjeevropsko univerzo ustanovil leta 1991. Zasebno univerzo obiskuje več kot 1.500 študentov iz okoli 100 različnih držav. CEU velja za eno izmed najprestižnejših univerz za družbene vede in humanistiko v Srednji Evropi.

J. R.