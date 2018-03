Malala Jusafzaj po vrnitvi v Pakistan obiskala svoj rojstni kraj

Taliban jo je ustrelil v glavo

31. marec 2018 ob 12:29

Islamabad - MMC RTV SLO, STA

Nobelova nagrajenka za mir Malala Jusafzaj, ki se je ta teden po šestih letih vrnila v Pakistan, je obiskala svoj rojstni kraj Mingora na severozahodu države.

Gre za njen prvi obisk v tem kraju v nekoč zelo nevarni dolini Svat, kjer jo je pred leti napadel taliban. "Svat sem zapustila z zaprtimi očmi in zdaj sem nazaj z odprtimi očmi," je ob prihodu za francosko tiskovno agencijo AFP povedala Malala. "Izjemno sem vesela. Moje sanje so se uresničile. V Svatu je zaradi neprecenljive požrtvovalnosti mojih bratov in sester spet mir," je še povedala med obiskom v eni izmed šol v mestu.

20-letna Malala se po državi premika ob strogih varnostnih ukrepih. Njen obisk v rojstnem kraju je bil tajen vse do zadnjega trenutka, na poti do njenega doma skozi Svat pa so postavili cestne zapore. V Mingoro je prispela s helikopterjem iz Islamabada v spremstvu pakistanske ministrice za informiranje Marjam Aurangzeb, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Zelo smo veseli, da je Malala danes v Svatu," je povedal njen nekdanji učitelj Muzafar Han. Poleg šole je v Mingori na kratko obiskala tudi svoje prijatelje in sorodnike, nato pa so jo spet odpeljali nazaj v Islamabad. Kot poroča AFP, ima njen obisk v teh krajih zelo velik simbolni pomen za Pakistan, saj ta vedno izpostavlja dolino Svat kot primer, kjer jim je uspelo zatreti skrajneže.

Najmlajša prejemnica Nobelove nagrade za mir

Oborožen taliban je 9. oktobra 2012 stopil na šolski avtobus in vprašal, kdo je Malala, ter jo ustrelil v glavo. Zdravili so jo v britanskem mestu Birmingham, kjer je takrat 15-letna Malala tudi končala šolanje. Kot najmlajša prejemnica Nobelove nagrade za mir, ki jo je dobila leta 2014, se še vedno zavzema za pravico deklet in žensk do šolanja.

Malala je v mednarodni skupnosti spoštovana zaradi svojega aktivizma, v Pakistanu pa so mnenja deljena, saj jo imajo v konservativnih krogih za agentko Zahoda, ki želi osramotiti svojo državo.

Sanje o pogovarjanju in sprehajanju brez strahu

"Vedno so bile moje sanje, da bi šla v Pakistan in se tam v miru in brez strahu sprehajala po ulicah, srečevala ter pogovarjala z ljudmi," je dejala pred televizijskimi kamerami na sedežu pakistanskega premierja Šahida Hakana Abasija v Islamabadu po prihodu v Pakistan v četrtek. "In zdi se mi, da je to spet moj stari dom, torej se to resnično dogaja. Hvaležna sem vsem vam," je dejala.

Abasi je izrazil veselje, da lahko pozdravi "hčerko Pakistana". "Si najmočnejši pakistanski glas proti ekstremizmu," je dejal v kratkem nagovoru.

B. V.