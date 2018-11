Malta: Preiskovalci identificirali domnevne organizatorje umora novinarke

Motiv za umor še ni znan

18. november 2018 ob 19:28

Valletta - MMC RTV SLO

Preiskovalci so identificirali skupino vsaj treh malteških državljanov, ki naj bi bili organizatorji lanskega umora preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, poročajo mediji.

Ubita novinarka je pisala zelo bran blog o korupciji, umrla pa je v namerni eksploziji avtomobila blizu glavnega mesta Malte Valletta oktobra 2017.

Umor je pretresel Evropo in sprožil vprašanja glede vpliva organiziranega kriminala v najvišjih političnih in poslovnih krogih v članicah EU-ja.

Nova poročila, ki jih je objavil časnik The Times of Malta, sicer ne omenjajo imen osumljenih organizatorjev, poroča britanski Independent. Malteški časnik pa navaja visoke uslužbence, seznanjene s preiskavo umora, ki pravijo, da je preiskava "zelo daleč".

Viri sicer niso pojasnili, ali so osumljeni pripadniki malteških kriminalnih, poslovnih ali političnih krogov.

Osumljene za izvedbo umore aretirali pred letom dni

Independent še poroča, da so tri druge moške, ki naj bi jih najeli za izvedbo umora, aretirali že pred letom dni in da so se izrekli za nedolžne. Te moške se obtožuje, da so podstavili bombo pod avtomobil Daphne Caruana Galizia in jo sprožili s telefonom preko besedilnega sporočila.

Motiv za umor ostaja neznan, malteški časnik pa poroča, da preiskovalci verjamejo, da so imeli identificirani osumljenci za organizacijo umora različne razloge za umor novinarke in da so skupaj najeli tri najete morilce.

Preiskovalci so za The Times of Malta še dejali, da so bili glede tega primera v rednih stikih z evropsko policijsko agencijo Europol. Vir med preiskovalci je dejal, da imajo velike količine podatkov, ki zahtevajo analizo, in da ima Europol potrebne izkušnje in znanje za pomoč v tem procesu.

Malteška policija sicer ni komentirala poročanja. Družina ubite novinarke, ki je sicer že trdila, da so njeni morilci zaščiteni, pa je sporočila, da je preiskovalci niso obvestili o razvoju preiskave.

B. V.