Mayeva bi ob nesoglasjih zapustila pogajanja z EU-jem, Corbyn bi vztrajal do konca

Laburisti še naprej lovijo konzervativce

30. maj 2017 ob 12:08

London - MMC RTV SLO/Reuters

Britanska premierka Theresa May iz vrst konzervativcev in njen protikandidat Jeremy Corbyn iz stranke laburistov sta pred predčasnimi splošnimi volitvami nastopila na televiziji.

Mayeva je ponovila, da bo v primeru nestrinjanja pri dogovarjanju z Evropsko unijo odstopila od pogajanj, medtem ko je Corbyn dejal, da bo, če na volitvah zmaga, zagotovil dosego sporazuma.

8. junija bodo Britanci odločali, kdo bo postal novi premier Velike Britanije in se istočasno usedel za pogajalsko mizo v Bruslju, kjer se bodo voditelji dogovarjali o diplomatskih in trgovinskih vezi med Veliko Britanijo in EU-jem po britanskem odhodu iz unije.

Različni pogledi desno-sredinske Mayeve in levo usmerjenega Corbyna bi lahko bili odločilni pri dvoletnih brexitovskih pogovorih o vprašanjih kot so carinske določbe glede prebežnikov, dobrin in zaposlovanja.

Javnomnenjske ankete še naprej napovedujejo zanesljivo zmago Mayeve, čeprav je njena prednost v preteklih tednih skopnela, kar meče senco dvoma na njeno taktiko, da bodo predčasne volitve služile zgolj kot potrditev njene brexitovske strategije.

Brez neposrednega spopada

Na televizijskem soočenju ni prišlo do neposrednega spopada med kandidatoma, saj sta najprej ločeno odgovarjala na vprašanja publike, kasneje pa ju je intervjuval voditelj Jeremy Paxman.

Mayeva je dejala, da bo sodelovala na pogovorih z EU-jem, vendar ne bo sprejela slabega dogovora. "Pripravljeni moramo biti na odstop od pogajanj," je dejala v intervjuju za Sky News.

"Če bi sam sedel v Bruslju in bi vi bili oseba, s katero se moram pogajati, bi si mislil, da je to napihljivka, ki se skrije ob najmanjšem šumu," je občinstvo s svojo opazko glede šolske reforme konzervativcev nasmejal voditelj Paxman.

Corbyn ima drugačen pristop, saj obljublja, da bo v primeru izvolitve zagotovo sklenil dogovor z Evropsko unijo.

Javnomnenjske raziskave medtem kažejo, da volivci bolj zaupajo Mayevi glede izvedbe brexita, zato je pričakovati, da se bo njena kampanja sedaj popolnoma osredotočila na prihajajoče pogovore z EU-jem, sploh po njenem padcu popularnosti po napovedi reform konzervativcev.

Laburisti manjšajo zaostanek

Po zadnji javnomnenjski anketi britanske televizije ITV so konzervativci deležni 43-odstotne, laburisti 37-odstotne, liberalni demokrati 8-odstotne in Ukip 4-odstotne podpore, s čimer se je vodstvo konzervativcev skrčilo na le še šest odstotkov, je poročal Guardian.

J. R.