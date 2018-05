Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Melanio Trump so nazadnje opazili v javnosti preteklo sredo, ko sta z Donaldom Trumpom sprejela zakonce ameriških vojakov in matere vojakov pred materinskim dnem. Foto: Reuters Donald Trump se je v ponedeljek zvečer odpravil proti bolnišnici Walter Reed, kjer se zdravi Melania. Foto: Reuters Sorodne novice Melania Trump prestala operacijo ledvice Dodaj v

Melanii Trump z operacijo najverjetneje odstranili benigni tumor

V bolnišnici naj bi ostala do konca tedna

15. maj 2018 ob 07:58

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški zdravstveni strokovnjaki domnevajo, da je pri operaciji ledvice Melanie Trump šlo za postopek ustavitve dotoka krvi benignemu tumorju, ki je dokaj pogost pri ženskah srednjih let.

Do teh domnev so zdravstveni strokovnjaki prišli na podlagi skopega sporočila za javnost Bele hiše po ponedeljkovi operaciji ledvice prve dame. Komunikacijska direktorica žene ameriškega predsednika Stephanie Grisham je v ponedeljek popoldne sporočila, da je 48-letna Melania zjutraj prestala operacijo na ledvici in da bo še nekaj dni ostala v vojaški bolnišnici Walter Reed pri Washingtonu, kjer so opravili poseg.

Iz Bele hiše so sporočili, da je prva dama ZDA prestala uspešen postopek "embolizacije zaradi benignega stanja na ledvici" in da ni bilo komplikacij. Klinika Mayo postopek embolizacije opisuje kot postopek, pri katerem se v krvno žilo vstavi cevka, skozi katero vbrizgajo sredstvo za ustavitev dotoka krvi. Lahko se uporablja tudi za ustavitev krvavitve.

Do konca tedna naj bi ostala v bolnišnici

Politico navaja zdravnika univerzitetne bolnišnice Georgetown Keitha Kowalczyka, ki sklepa, da je šlo za odstranitev benignega tumorja angiolimfoma, ki se pojavlja pri ženskah srednjih let in lahko povzroči krvavitve, če preveč naraste. Ta vrsta tumorja se po navadi odkrije mimogrede, pri pregledu česa drugega, v določenih primerih pa pacientke čutijo bolečine in gredo na pregled.

Po posegu so pacientke odpuščene še isti ali pa naslednji dan, vendar pa, kot kaže, v primeru prve dame ZDA ne želijo tvegati in so jo za vsak primer zadržali na opazovanju. V bolnišnici naj bi ostala do konca tedna, Grishamova pa dodaja, da se Melania veseli popolnega okrevanja, da bo lahko nadaljevala svoje delo za otroke po vsem svetu.

Donald Trump jo je obiskal v ponedeljek zvečer

Predsednik ZDA Donald Trump jo je obiskal v ponedeljek zvečer. O tem govori njegov zadnji ponedeljkov tvit: "Na poti do zdravstvenega centra Walter Reed, da vidim našo veliko prvo damo Melanio. Uspešen postopek, je dobre volje. Hvala vsem za dobre želje." Ameriški podpredsednik Mike Pence je pred svojim govorom ob 70. obletnici izraelske državnosti dejal, da je bil poseg načrtovan že dlje časa in da ni šlo za nič nujnega. Dodal je, da je bil poseg uspešen, in z veseljem pristavil, da se prvi dami zdravstveno stanje izboljšuje.

