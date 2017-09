Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vučić v incidentu ni bil poškodovan. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mladeniči z luksuznim vozilom v avtomobil Aleksandra Vučića

Grozi jim do osem let zapora

3. september 2017 ob 14:02

Beograd - MMC RTV SLO, STA

V Srbiji so v soboto zjutraj aretirali tri moške, ki so se zaleteli v vozilo, v katerem je bil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Zaradi ogrožanja predsednikove varnosti so za moške odredili 48-urni pripor, grozi pa jim do osem let zapora. Osumljenci so z avtomobilom znamke bentley "driftali" oziroma namerno drseli v zavoj po ulicah Beograda, pri čemer so se zaleteli v avtomobil, v katerem je bil srbski predsednik. Z avtom so se vrinili v kolono predsedniških vozil, med katerimi je bilo Vučićevo prvo, tako da varnostniki iz drugega vozila niso mogli priskočiti na pomoč potnikom v prvem vozilu.

Tretji avtomobil se je nato podal na lov za črnim bentleyjem s španskimi registrskimi oznakami, ki je po poročanju srbskega portala Blic v lasti nekdanjega srbskega nogometnega reprezentanta Ivice Dragutinovića. Ko so vozilo ustavili, so tri potnike, ki so policiji že znani, izvlekli iz avtomobila. Odvedli so jih na policijsko postajo, kjer so med testiranjem krvi in urina pri enem od njih ugotovili prisotnost kokaina.

Srbski minister za notranje zadeve Nebojša Stefanović je potrdil, da se je bentley zaletel v kolono vozil, v kateri je bil Vučić. Dodal je, da trenutno ni nobenih znakov ali dokazov, da bi šlo za nameren napad na predsednika. "Vsekakor bomo preiskali vsako podrobnost in v preiskavi prišli do vseh pomembnih dejstev v povezavi s tem dogodkom," je dejal.

Za moške, uslužbence zasebne varnostne službe, so zaradi ogrožanja predsednikove varnosti odredili 48-urni pripor.

A. P. J.