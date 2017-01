Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Ranjen je bil tudi dojenček, ki je v kritičnem stanju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Moški v Melbournu z avtom zapeljal v množico in ubil tri ljudi

Napad povezan s pretepom

20. januar 2017 ob 11:07

Melbourne - MMC RTV SLO

V središču Melbourna je moški z avtom namerno zapeljal v množico na pločniku in pri tem ubil tri ljudi, še 20 pa jih je ranjenih. Policija napada ne povezuje s terorizmom.

Nesreča se je zgodila zgodaj popoldne po lokalnem času v poslovni četrti mesta. Kot je sporočila avstralska policija, so policisti streljali na voznika in ga ustrelili v ramo, nato pa aretirali. Lokalni mediji so poročali, da je bil moški oblečen le v rdeče spodnjice in bele čevlje.

Po spletu pa je zaokrožil videoposnetek voznika, ki se je v rdečem avtu večkrat zapeljal okoli krožišča, in kako sta ga dva moška želela ustaviti.

Po navedbah policije ne gre za teroristično dejanje, ampak naj bi bil napad povezan s pretepom z nožem na jugu mesta nekaj ur prej. Voznik avtomobila, ki je zapeljal v množico, naj bi bil vpleten v napad na njegovega brata.

Policija je še sporočila, da je voznik njihov stari znanec, ki ima zgodovino družinskega nasilja, težav z mamili in duševnih težav.

G. V.