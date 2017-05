Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Glede števila udeležencev shoda so velike razlike: organizatorji navajajo 30.000, policija pa 8.000. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Moskovčani na ulice zaradi rušenja hruščovk: Roke stran od naših domov!

Oblasti nameravajo preseliti milijon ljudi

14. maj 2017 ob 19:30,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 20:45

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Več tisoč Moskovčanov je ostro protestiralo proti rušitvi skoraj 5.000 sovjetskih stanovanjskih blokov in selitvi skoraj milijona meščanov v nova bivališča, kar je del velikopoteznih urbanističnih načrtov mestnih oblasti.

Protestnega shoda se je po oceni organizatorjev udeležilo kar 60.000 ljudi, po navedbah policije pa le 8.000. Med udeleženci sta bila tudi znana kritika ruskih oblasti, Aleksej Navalni in Grigorij Javlinski. "Roke stran od naših domov," je pisalo na transparentih, ki so jih nosili protestniki. "Mesto želi samó graditi in grabiti denar," je povedal aktivist Pjotr Šumacki.

Kot smo pisali pred kratkim, nameravajo oblasti porušiti hruščovke, pet- ali sedemnadstropne bloke, zgrajene po drugi svetovni vojni, ki nosijo ime po sovjetskem voditelju Nikiti Hruščovu. V hruščovkah živi približno 10 odstotkov Moskovčanov.

"Osnutek zakona ne sme biti sprejet, krši nepremičninko zakonodajo. Jutri bodo prišli in vam vzeli avto, dačo," je dejala ena od protestnic. Ruski predsednik Vladimir Putin je po pisanju Reutersa sicer podprl načrte moskovskih oblasti, a jih pozval, naj osnutek zakona izboljšajo. Kot je dejal Putin, spremembe ne smejo kršiti pravice državljanov.

Mestne oblasti z županom Sergejem Sobjaninom nameravajo preseliti milijon ljudi, in sicer v nova stanovanja, ki so po zagotovilih oblasti večja, boljša in cenejša. Projekt je vreden več milijard evrov in naj bi dal nov zagon gradbeništvu. Številni prebivalci hruščovk pa se bojijo, da jih bodo prisilno preselili iz zelenih predelov v središču prestolnice na obrobje mesta.

