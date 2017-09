Na 12. blejskem strateškem forumu o "novi realnosti" sveta

Med 1000 udeleženci 15 zunanjih ministrov

4. september 2017 ob 11:40

Bled - MMC RTV SLO, STA

Bled gosti tradicionalni strateški forum (BSF), že 12. po vrsti, na katerem bo po napovedih tisoč udeležencev iz 70 držav razpravljalo o "novi realnosti" sveta, ki jo določata globalizacija in digitalizacija.

Blejski forum je eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji ter odmevno stičišče politikov, gospodarstvenikov in predstavnikov akademske srenje.

Naslov letošnjega foruma, ki ga skupaj organizirata zunanje ministrstvo in Center za evropsko prihodnost, je "Nova realnost". Kot je pojasnil generalni sekretar BSF-ja Peter Grk, nova realnost pomeni, da se zaradi digitalizacije in globalizacije stvari zdijo bližje, pomembnejše, bolj del našega življenja in naše nove resničnosti. S to percepcijo, ki se zelo hitro spreminja, prihaja tudi do drugačnega razumevanja stvari.

Na forumu bodo skozi panele poskušali predstaviti glavne teme, ki so ta čas v ospredju zanimanja mednarodne javnosti, ter ponudili razmislek, kako se spopasti s to novo realnostjo oziroma kako se bomo nanjo prilagodili in jo usmerjali.

Prišli bodo tudi Mogherinijeva, Timmermans, Gurria ...

BSF bodo danes ob 14.00 odprli zunanji minister Karl Erjavec, predsednik republike Borut Pahor, premier Miro Cerar ter visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini. Sledil bo panel voditeljev, ki se ga bodo med drugimi udeležili nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk, generalni sekretar OECD-ja Angel Gurria, podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans ter srbska premierka Ana Brnabić. V središču bo razprava o izzivih, ki jih za politiko, gospodarstvo, varnost in družbo predstavlja hitro se spreminjajoči svet z globalizacijo in digitalizacijo.

Ob robu foruma bo priložnost tudi za dvostranske pogovore. Zunanji minister Erjavec se bo med drugimi srečal s Timmermansom in Mogherinijevo, ne pa tudi s hrvaško kolegico Marijo Pejčinović Burić, saj, kot je dejal, ne vidi smisla v srečanju, dokler Hrvaška vztraja pri zavračanju arbitražne sodbe.

A. V.