Na Bavarskem odkrili šest mrtvih najstnikov

Je kriva peč na drva?

30. januar 2017 ob 21:19

München - MMC RTV SLO

Na jugu Nemčije je moški v svojem vikendu odkril trupla šestih najstnikov, med njimi tudi svojega sina in hčerke. Pet fantov in eno dekle, vsi stari med 18 in 19 let, so imeli v zidani koči nedaleč od mesta Arnstein v soboto zvečer zabavo, vzrok smrti pa bi lahko bila zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Lastnik koče je šel iskat najstnike, ko se v nedeljo niso vrnili s praznovanja hčerkinega 18. rojstnega dne. Takoj je poklical rešilca, a je bilo za mlade že prepozno, poroča BBC.

Po navedbah policije vzrok smrti še ni znan, ni pa nobenih znakov, da bi šlo za nasilni zločin. Policija skuša zdaj odkriti, ali je za smrt najstnikov kriva peč na drva, s katero so ogrevali kočo.

Zastrupitve z ogljikovim monoksidom sicer niso tako redke, tudi v Sloveniji je bilo v zadnjih letih kar nekaj tragičnih primerov, zaradi česar morajo biti pri nas od 1. januarja vsi prostori s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, opremljeni s senzorji ogljikovega monoksida.

"Okoliščine smrti ostajajo nejasne," je povedal tiskovni predstavnik policije Bjorn Schmitt. "Ne želimo ugibati." Policija je odprla preiskavo, opravili pa bodo tudi obdukcijo vseh umrlih.

K. S.