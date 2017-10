Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Zadovoljna Jacinda Arbern po sklenitvi dogovora z vodjo stranke Najprej, Nova Zelandija. Foto: Reuters Jacinda Arbern bo tretja premierka v zgodovini Nove Zelandije. Foto: Reuters Sorodne novice Nova Zelandija: Odločitev o novem premierju v rokah tretjeuvrščene stranke Dodaj v

Na čelu novozelandske vlade najmlajša premierka po letu 1856

V vladi še Najprej, Nova Zelandija in Zeleni

19. oktober 2017 ob 12:40

Wellington - MMC RTV SLO

Novozelandsko levosredinsko vlado bo, kot kaže, kljub zmagi konservativcev na nedavnih volitvah, sestavljala drugouvrščena laburistična stranka. Njena predsednica, Jacinda Ardern, bo tako postala najmlajša premierka države po letu 1856.

Ardernova je vodenje laburistične stranke prevzela pred tremi meseci, na volitvah septembra pa je stranka dosegla drugo mesto za vladajočo konservativno stranko. A ker slednji ni uspelo sestaviti koalicije, bo oblast prevzela koalicija pod vodstvom laburistov, v kateri sta še stranki Najprej, Nova Zelandija in Zeleni.

"To je zelo vznemirljiv dan. Prizadevali si bomo, da bomo vlada za vse Novozelandce in vlada, ki bo izkoristila priložnost za gradnjo bolj poštene in boljše Nove Zelandije," je po sklenitvi dogovora dejala voditeljica laburistov.

Jeziček na tehtnici stranka populista Petersa

Konservativna Nacionalna stranka premierja Billa Englisha je na volitvah 23. septembra dobila 44 odstotkov glasov, občutno več od 36 odstotkov, kolikor so jih pobrali levosredinski laburisti. V 120-članski parlament so se prebili še Zeleni, za katere je bilo jasno, da si želijo v koalicijo z laburisti, in pa stranka Najprej, Nova Zelandija populista Winstona Petersa. Glede na razmerja moči je ta postala odločilen jeziček na tehtnici oblikovanja nove vlade. Pogajanja z njo sta začeli obe najbolje uvrščeni stranki, Peters pa je potem danes sporočil, da so se v stranki odločili, da gredo v vlado z laburisti. To bo prvič po letu 1996, da vlade ne bo oblikovala stranka, za katero je glasovalo največ volivcev.

72-letni vodja stranke Najprej, Nova Zelandija je voditeljici laburistov, s katerimi jih družijo stališča glede nasprotovanja priseljevanja in zagovarjanja protekcionizma, polaskal, da je v predvolilni kampanji pokazala "izreden talent," saj ji je uspelo laburiste v relativno kratkem času popeljati iz "brezupnega položaja" do dobrega volilnega izida. Kot poroča Guardian, je Ardernova Petersu ponudila položaj podpredsednika vlada, ta pa o ponudbi še razmišlja.

V novi vladi bo imela stranka Najprej, Nova Zelandija štiri ministre, Zeleni, ki bodo prav tako prvič na oblasti, pa tri ministre. Točna razdelitev ministrstev bo znana prihodnji teden.

K. T.