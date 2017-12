Na Hrvaškem preiskujejo grožnje s smrtjo poslancema in novinarjem

Grožnje s smrtjo zaradi izjav o obsojenem vojnem zločincu

1. december 2017 ob 19:26

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaško notranje ministrstvo je potrdilo, da preiskujejo grožnje s smrtjo, ki so jih na spletnih družbenih omrežjih prejeli opozicijska poslanca in uredništvo spletnega portala index.hr zaradi izjav o vojnem zločincu Slobodanu Praljaku.

Z ministrstva so sporočili, da policija resno jemlje vse grožnje, ki so bile izrečene novinarjem zaradi opravljanja njihovega dela, policija pa je potrdila tudi, da poteka preiskava zaradi groženj nekdanji hrvaški zunanji ministrici Vesni Pusić in njenemu kolegu iz stranke Državljansko-liberalna zveza (Glas) Goranu Beusu Richemberghu.

Vesna Pusić je po izreku sodbe obsojencem za vojne zločine na haaškem sodišču v sredo ocenila, da so zaporne kazni za šesterico Hrvatov iz Bosne in Hercegovine posledica slabe in zgrešene politike vrha hrvaške države v 90. letih, Beus Richembergh pa je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je general Praljak storil samomor kot pravnomočno obsojeni vojni zločinec in da je vodstvo vladajoče stranke HDZ z minuto molka za Praljaka v hrvaškem saboru poskušalo instrumentalizirati parlament.

Sledile so številne grožnje na spletnih omrežjih, med drugim na družbenih omrežjih stranke in njunih osebnih, da bosta "zaklana" in "ustreljena".

"Sovražniki Hrvaške, ki spadajo v Srbijo"

Tudi index.hr je objavil, da so "te dni mnogi iskali glave novinarjev", ki so pisali o "Praljaku kot obsojenem vojnem zločincu". Kot so dodali, so njihovim urednikom in novinarjem odkrito grozili s smrtjo, v sovražnih sporočilih pa so jih označili "za sovražnike Hrvaške, ki spadajo v Srbijo".

Hrvaška zakonodaja predvideva zaporno kazen od šest mesecev do pet let zaradi groženj uradnikom ali novinarjem, ki opravljajo svoje delo.

Hrvaška policija je letos večkrat ukrepala v primerih groženj na spletu, katerih tarče sta bila hrvaški premier Andrej Plenković in siški škof Vlado Košić.

B. V.