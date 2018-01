Na Hrvaškem zaradi gripe umrlo deset ljudi

Porabili skoraj celotne zaloge cepiva

16. januar 2018 ob 19:30

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zaradi gripe je na Hrvaškem umrlo deset ljudi, je potrdil hrvaški zavod za javno zdravje (HZJZ). Od začetka sezone gripe je v državi zbolelo okoli 9.000 ljudi, je dejal Vodja nacionalnega centra za gripo pri HZJZ-ju Vladimir Draženović.

Samo v prvem tednu letošnjega leta je za to nalezljivo virusno boleznijo dihal zbolelo približno 2.500 ljudi, v tednu zatem pa jih je zdravniško pomoč poiskalo več kot 5.000. Vrhunec sezone sicer pričakujejo prihodnji teden.

Kot je poudaril Draženović, je v letošnji sezoni na Hrvaškem za posledicami gripe umrlo deset ljudi. Prvi dve letošnji smrtni žrtvi zaradi gripe so potrdili prejšnji torek. Kot so objavili v HZJZ-ju, je lani zaradi gripe in zapletov, ki jih povzroča pri kroničnih bolnikih in starejših, umrlo 27 ljudi.

V hrvaških medicinskih ustanovah so letos zagotovili 295.000 odmerkov cepiva proti gripi, skoraj celotne zaloge pa so tudi že porabili.

B. V.