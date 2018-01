Na Hrvaškem prvi letošnji smrtni žrtvi gripe

Število obolelih narašča

9. januar 2018 ob 20:30

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Gripa je na Hrvaškem zahtevala dve smrtni žrtvi. Gre za starejša človeka, eden je umrl v bolnišnici v Zagrebu, starejša ženska pa je umrla v bolnišnici v Koprivnici, so sporočili s hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Vodja službe za epidemiologijo nalezljivih bolezni v HZJZ-ju Bernard Kaić je povedal, da je na Hrvaškem število bolnikov z gripo vsak dan večje, vrhunec epidemije pa pričakujejo do konca tega tedna ali v začetku prihodnjega, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zdaj naj bi bilo po podatkih HZJZ-ja za gripo obolelih okoli 2000 ljudi. Vodja bolnišnice v Koprivnici Mato Devčić je sporočil, da so med 29. decembrom lani in 9. januarjem letos zaradi gripe hospitalizirali 22 bolnikov, večina jih je stara od 30 do 64 let. Največ obolelih je trenutno v Zagrebu in zagrebški županiji.

Kot je dodal Kaić, so bile lani razmere zaradi gripe slabše, ker so imeli na vrhuncu epidemije od 8.000 do 9.000 obolelih na teden. Lani je zaradi gripe in zapletov, ki jih povzroča pri kroničnih bolnikih in starejših, umrlo 27 ljudi.

V hrvaških medicinskih ustanovah so porabili že vse zaloge cepiva proti gripi, posamezne odmerke pa je še mogoče dobiti pri družinskih zdravnikih, je povedal Kaić. Na Hrvaškem so letos zagotovili 295.000 odmerkov cepiva proti gripi.

Lani je na Hrvaškem prevladovala gripa tipa A, letos gre za gripo tipa B, ki ni bila vključena v letošnje cepivo.

