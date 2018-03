Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Po navedbah gasilcev je eksplozija odjeknila v skladišču in ni nevarnosti za nove eksplozije. Foto: TV Slovenija Dodaj v

Najmanj šest mrtvih v eksploziji v kemični tovarni na Češkem

Podrobnosti še niso znane

22. marec 2018 ob 13:09,

zadnji poseg: 22. marec 2018 ob 13:36

Praga - MMC RTV SLO, STA

V kemični tovarni v bližini Prage je v eksploziji umrlo najmanj šest ljudi, več je ranjenih.

Nesreča se je okoli 8. ure zjutraj zgodila v tovarni podjetja Unipetrol v kraju Kralupy nad Vltavou, ki leži približno 30 kilometrov severno od Prage. V bližnji bolnišnici so sprožili načrt ukrepanja v izrednih razmerah in so pripravljeni na sprejem večjega števila ranjenih, poročanje češke tiskovne agencije CTK povzema AFP.

Unipetrol je v izjavi za javnost sporočil, da je po eksploziji izbruhnil tudi požar. Zagotavljajo, da nadaljnja nevarnost ne obstaja. Po poročanju češke televizije za prebivalce bližnjega mesta ni nevarnosti, saj je dovolj oddaljeno od tovarne, povzema britanski BBC.

Radio Slovenija navaja poročanje češke televizije, da je razneslo rezervoar, nevarnosti za nove eksplozije ni. Rafinerija predela 3,2 milijona ton nafte na leto. Unipetrol je ena največjih naftnih družb in proizvajalec plastike na Češkem.

K. T.