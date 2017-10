Napovedi, da Barzani ne bo več predsednik, sledil incident v parlamentu

Položaj zaseda od leta 2005

29. oktober 2017 ob 21:21

Erbil - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Predsednik avtonomnega iraškega Kurdistana Masud Barzani je na zaprti seji kurdskega parlamenta s 1. novembrom napovedal odstop.

Parlament je s 70 glasovi za in 23 proti potrdil odstop 71-letnega Barzanija in sprejel tudi odločitev, da se njegova pooblastila prenesejo in razdelijo na parlament, vlado in sodišča. Kurdski poslanci naj bi zdaj odločili, kdaj bi izvedli volitve novega predsednika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Barzani, ki bi se mu prihodnji teden sicer iztekel mandat, je bil glavni arhitekt procesa osamosvajanja iraškega Kurdistana. Kurdi so na neobvezujočem referendumu 25. septembra z veliko večino podprli neodvisnost, a je potem uradni Bagdad sprožil vojaško akcijo za ponovni prevzem nadzora nad pokrajino, zlasti nad naftno infrastrukturo.

Iraškim silam je cilje uspelo doseči že v nekaj dneh, uradni Erbil pa je nato zaprosil za prekinitev ognja in ponudil zamrznitev rezultatov referenduma. Iraški premier Haider al Abadi je to zavrnil ter zahteval razveljavitev referenduma in spoštovanje ustave.

Oboroženi protestniki vdrli v parlament

Barzani je v nedeljo parlamentu pisno sporočil, da se s 1. novembrom nepreklicno umika s položaja, ki ga zaseda od leta 2005. Namerava pa ostati "pešmerga" in se kot kurdski borec še naprej boriti "za ljudstvo Kurdistana".

V Kurdistanu so sprva sicer načrtovali, da bi 1. novembra izvedli volitve tako predsednika kot regionalnega parlamenta, a so jih zaradi političnega in tudi vojaškega kaosa po septembrskem referendumu preložili. V opozicijski stranki Goran so odgovornost za ta kaos in hud razkol z Bagdadom pripisali Barzaniju. Pozvali so ga k odstopu in zahtevali oblikovanje "vlade narodne rešitve".

V parlamentu se je zgodil tudi incident. V stavbo je namreč med zasedanjem vdrlo več deset oboroženih protestnikov, ki se ne strinjajo s potezo parlamenta in odstopom Barzanija. Slišali so se tudi streli. Napadli so tudi novinarje na prizorišču.

M. R.