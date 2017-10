Tillerson v Iraku: Za dialog s Kurdi, nesoglasje glede šiitske milice

Abadi: Milica upanje Iraka in regije

24. oktober 2017 ob 11:10

Bagdad - MMC RTV SLO, STA

Med kratkim obiskom v Bagdadu je ameriški državni sekretar Rex Tillerson pozval k dialogu med iraško vlado in Kurdi ter dejal, da se morajo iranske milice, ki so v Iraku, vrniti domov.

"Prijatelje imamo tako v Bagdadu kot v Erbilu in obe strani pozivamo, naj začneta pogovore in dialog," je dejal Tillerson in dodal, da so ZDA "zaskrbljene in žalostne", ker je med stranema izbruhnil konflikt. Ameriški državni sekretar se je v iraškem glavnem mestu sestal s premierjem Haiderjem Al Abadijem.

Tillerson je pozval k enotnemu Iraku, saj ima le enotna država po njegovih besedah varno prihodnost. Vlada je v iraškem Kurdistanu posredovala zaradi spornega referenduma o neodvisnosti te avtonomne iraške pokrajine konec septembra. Vlada v Bagdadu pa je potem prejšnji teden začela vojaško operacijo za ponovno vzpostavitev nadzora v z nafto bogati pokrajini Kirkuk.

Tillerson: Boj proti IS-ju je skoraj končan

Z iraškim premierjem se je Tillerson pogovarjal tudi o boju proti teroristični skupini Islamska država (IS). Pri tem je Tillerson izrazil zaskrbljenost, da bi se boji med iraškimi in kurdskimi silami lahko negativno odrazili tudi v bojih s to džihadistično skupino v Iraku in Siriji.

Pred Tillersonovim prihodom v Bagdad je prišlo tudi do kratkega stika med njim in Abadijevo vlado, ker je ameriški državni sekretar v nedeljo v Rijadu pozval šiitsko milico, ki jo podpira Iran in ki je pomembno sodelovala v bojih proti IS-ju, zdaj pa se bori tudi proti kurdskim pešmergam, naj se "vrne domov", saj je boj proti džihadističnim borcem v Iraku skoraj končan.

"Iranske milice, ki so v Iraku, se morajo zdaj, ko se boj proti IS-ju približuje koncu, vrniti domov," je dejal na novinarski konferenci in dodal, da se morajo vsi tuji borci vrniti v svoje domovine, da bodo lahko Iračani prevzeli nadzor v svoji državi. Nanašal se je na paravojaško skupino Ljudska mobilizacija (PMF), v kateri so se bojevali večinoma Iračani, a so jo financirali iz Irana, ter Iransko revolucionarno gardo, ki je prav tako prisotna na območju.

Zaradi tega so ga v Bagdadu kritizirali. "Nihče nima pravice vmešavati se v zadeve Iraka ali govoriti Iračanom, kaj naj delajo," so Tillersonu sporočili iz Abadijevega urada. Iraški premier, ki zagovarja milice, mu je na srečanju pojasnil, da je šiitska milica "uradna institucija med državnimi telesi, ki vključuje tudi borce, ki so se borili proti terorizmu in branili svojo domovino". Kot poroča BBC, je Abadi šiitske borce, ki so bili mobilizirani v boju proti IS-ju leta 2014, poimenoval "upanje Iraka in regije". Pristavil je, da so bili iraški, ne iranski borci in da so"branili svojo državo in se žrtvovali, da bi premagali IS".

T. J.