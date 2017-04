Nemški bundestag potrdil prepoved nošenja burk in nikabov javnim uslužbenkam

Peta evropska država s takšnim zakonom

28. april 2017 ob 11:44

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Spodnji dom nemškega parlamenta bundestag je potrdil osnutek zakona, ki bo javnim uslužbenkam, sodnicam in vojakinjam prepovedoval nošnjo burke v službi.

Gre za enega od prvih varnostnih ukrepov, s katerimi želijo preprečiti ekstremistične napade. V osnutku zakona je tudi zapisano, da morajo ženske ob identifikaciji pokazati obraz. Nemška vladajoča koalicija je v izjavi za javnost zapisala, da "versko in ideološko zakrivanje obraza nasprotuje nevtralnosti, ki je potrebna za državne uslužbence".

"Integracija pomeni tudi, da moramo jasno in nedeljivo pokazati naše vrednote in pokazati, kje so naše meje strpnosti do drugih kultur. Osnutek zakona, o katerem smo se dogovorili, je pomemben del tega," je po poročanju Deutsche Welle povedal notranji minister Thomas de Maiziere.

Zakon mora, preden stopi v veljavo, odobriti še bundesrat, zgornji dom nemškega parlamenta. Če bo bundesrat potrdil zakon, bo Nemčija postala peta evropska država s polno ali delno prepovedjo nošenja burke in nikaba. Pred tem so tovrstni zakon sprejeli že v Franciji, Belgiji, Bolgariji in na Nizozemskem. Sredi procesa sprejemanja zakona so v Avstriji in na Norveškem.

Bundestag je sicer med številnimi varnostnimi ukrepi odobril uporabo elektronskih naprav za sledenje ljudem, ki predstavljajo grožnjo, a mora naprave odobriti sodnik. Z drugim zakonom bodo omogočili policijskim silam, da zbirajo podatke v novem integriranem sistemu. Nemčija bo sprejela tudi zakon Evropske unije o izmenjavi podatkov letalskih potnikov. Ostreje bodo kaznovali tudi napade na policijsko, vojaško in reševalno osebje, napadalcem bo grozila zaporna kazen do petih let.

T. J.