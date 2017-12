Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Voznik je policiji povedal, da so devet let staremu avtobusu odpovedale zavore. Foto: EPA Sorodne novice Moskva: Avtobus zapeljal v podhod za pešce, najmanj štirje so umrli Dodaj v

Nesreča v Moskvi: voznik izgubil nadzor ali tehnična okvara vozila?

Umrli štirje ljudje

26. december 2017 ob 20:25

Moskva - MMC RTV SLO

Preiskovalci ponedeljkove nesreče mestnega avtobusa v Moskvi obravnavajo dva možna vzroka – ali je voznik izgubil nadzor nad vozilom ali pa je avtobus imel tehnično okvaro.

Medtem so oblasti že izključile možnosti, da je šlo za teroristični napad. Voznik avtobusa, ki je po nesreči v bolnišnici, trdi, da je skušal zavirati, a so zavore odpovedale.

Kot je sporočil namestnik moskovskega župana Maksim Liksutov, so po nesreči v ruski prestolnici preverili 8.000 avtobusov in 9.000 voznikov. Ponoči so po njegovih besedah preverili vsa vozila družbe Mosgortrans in tudi zasebnih prevoznikov. Kot je povedal, inšpekcije niso bile napovedane, trajale pa so do 5. ure zjutraj.

Štiri žrtve nesreče

Avtobus je na zahodu Moskve iz za zdaj še neznanega razloga zapeljal v podhod podzemne železnice. Nesreča se je zgodila v bližini postaje podzemne železnice Slavjanski bulvar v času, ko je bilo na tem območju veliko ljudi. Avtobus je zapeljal na široke stopnice pri vhodu na postajo, ustavil pa se je, ko se je zaletel v strop podhoda.

Umrli so štirje ljudje, med njimi 12-letnica, 11 ljudi pa je bilo poškodovanih. Devet poškodovanih je še v bolnišnici. Vsi umrli in vsi, ki so bili poškodovani, so bili pešci.

T. J.