Nič več Italija in Grčija, osrednji cilj prebežnikov zdaj Španija

Le v dveh dneh rešili 1.200 ljudi

29. julij 2018 ob 12:00

Madrid - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Pred obalo Španije so v dveh dneh iz morja rešili več kot 1.200 prebežnikov, ki so skušali državo doseči na več desetih čolnih. Samo v petek so v Alboranskem morju in Gibraltarski ožini prestregli 888 ljudi.

V sobotni reševalni akciji so pred obalo španske regije Andaluzija rešili 334 ljudi, ki so potovali na 17 čolnih. Oblasti pa reševalne akcije nadaljujejo tudi danes.

V nedeljo se je ob zahodni obali Turčije prevrnil gumenjak s 16 prebežniki na krovu. Umrlo je šest ljudi, med njimi trije dojenčki. Čoln je bil na poti na grški otok Lezbos. Od januarja do julija je na pomorski poti iz Turčije v Evropsko unijo umrlo 54 prebežnikov.



Že več tednov se krepi begunski val čez Sredozemsko morje v Španijo. Pred kratkim je Mednarodna organizacija za migracije (IOM) sporočila, da je država postal nov osrednji cilj prebežnikov. Število prihodov je že večje kot v Italiji in Grčiji.

V obali pred Španijo so že prejšnji konec tedna rešili več kot tisoč ljudi, ki so jih prepeljali v andaluzijska pristanišča.

Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je v soboto obiskal regijo, da si je ustvaril podobo razmer. Kot je sporočila vlada po Twitterju, je minister pohvalil "profesionalnost in človekoljubnost" tamkajšnjih policistov. Grande-Marlaska je še dejal, da so razmere v Andaluziji trenutno pod nadzorom, a dodal, da je begunska kriza "evropsko vprašanje, ki potrebuje evropsko rešitev".

A. P. J.