Novi predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković

Na Hrvaškem je politična kriza

5. maj 2017 ob 19:06

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je v četrtek z vodilnega položaja v hrvaškem parlamentu odstopil Božo Petrov (Most), je bil za novega predsednika sabora potrjen dosedanji podpredsednik sabora Gordan Jandroković iz vladajočega HDZ-ja.

50-letnega Jandrokovića je podprlo 76 poslancev in poslank, medtem ko so poslanci in poslanke največje opozicijske stranke SDP in nekaterih drugih opozicijskih strank zapustili sejo pred glasovanjem. Proti Jandrokovićevemu imenovanju je bilo 13 poslancev.

Opozicija je HDZ obtožila, da so "kupili" štiri neodvisne poslance, da bi lahko pokazali, da imajo saborsko večino, čeprav je za izvolitev predsednika sabora potrebna navadna večina poslancev in poslank na seji.

Neodvisni poslanec pogojeval podporo

K sumom o "kupovanju" podpore je prispeval tudi neodvisni poslanec, upokojeni general Željko Glasnović, ki je bil med četrtkovim glasovanjem o nezaupnici ministru za finance Zdravku Mariću zadržan, danes pa je prispeval glas večini.

Na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook je Glasnović objavil pet pogojev za podporo hrvaški vladi in saborski večini na čelu s HDZ-jem. Večinoma gre za skrb za hrvaške vojne veterane v Bosni in Hercegovini in hrvaške izseljence. Glasnović je namreč postal poslanec na podlagi glasov hrvaških volivcev in volivk iz drugih držav, predvsem Bosne in Hercegovine.

Cena glasu domnevno 173 milijonov evrov

Na dokumentu z današnjim datumom je videti Glasnovićeve zahteve in podpis kot tudi podpise hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ministra za veterane Toma Medveda in državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Zdravke Bušić. Po izračunih SDP-ja Glasnovićeva podpora vladi stane približno 1,3 milijarde kun (173 milijonov evrov).

Opozicija je zahtevala, naj sejo nadaljujejo tudi prihodnji teden, da bi premier Plenković čim prej predstavil nove ministre, potem ko je prejšnji teden odstavil štiri ministre iz stranke Most neodvisnih list. Prepričani so namreč, da vlada v tem trenutku ne bi mogla oblikovati parlamentarne večine za podporo novim ministrom.

Jandroković pa nadaljevanja seje za prihodnji teden ni želel sklicati. Izrazil je pričakovanje, da bo Plenković v skladu z ustavo nove ministre predložil na prvi naslednji saborski seji, ki bo predvidoma na začetku junija, po lokalnih volitvah. Prvi krog lokalnih volitev bo v nedeljo, 21. maja, drugi pa 14 dni pozneje.

Plenković naj dokaže, da ima večino

Medtem so potekali pogovori predstavnikov parlamentarnih strank in drugih poslancev s predsednico države Kolindo Grabar-Kitarović o trenutni politični krizi. Predsednica je po sestanku sporočila, da ni dobila vtisa, da obstaja zadostna večina saborskih poslancev in poslank, ki bi podpirali razpis novih parlamentarnih volitev, obenem pa je premierja Andreja Plenkovića pozvala, naj dokaže, da ima saborsko večino. Plenković naj čim prej predlaga imenovanje novih ministrov, je dejala predsednica. S tem bi se namreč razjasnili vsi dvomi o tem, ali obstaja parlamentarna večina.

Krizo vlade je povzročila poteza premierja, ki je prejšnji teden razrešil štiri ministre iz stranke Most neodvisnih list. Kriza se je nato razširila tudi v sabor. V četrtek opoziciji ni uspelo odpoklicati ministra za finance Zdravka Marića, nato pa je odstopil predsednik sabora in vodja Mosta Petrov. HDZ in Most sta bila do pred tednom dni skupaj v desnosredinski vladi.

B. V.