Novi svetovalec za nacionalno varnost ZDA naj bi napeljeval Izrael k napadu na Iran

Boltonovo imenovanje bo po mnenju analitikov prineslo še več mednarodnih sporov

25. marec 2018 ob 15:16

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji izraelski obrambni minister Šaul Mofaz je opozoril pred novim ameriškim svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom, ki naj bi Izrael v času predsednikovanja Georgea Busha poskušal prepričati o napadu na Iran.

"Johna Boltona poznam, odkar je bil veleposlanik ZDA pri Združenih narodih. Želel me je prepričati, naj Izrael napade Iran," je na novinarski konferenci v Tel Avivu dejal Mofaz, ki je bil med letoma 2002 in 2006 izraelski obrambni minister, predtem pa vrhovni poveljnik izraelske vojske.

Napad na Iran ne bi bila dobra ideja "ne za Američane ne za kogar koli drugega", je Mofaz dejal na tiskovni konferenci štirih nekdanjih voditeljev izraelske vojske.

Na imenovanje Boltona so se po poročanju New York Timesa že odzvali v Iranu, kjer je vodja nacionalne varnosti pozval h krepitvi odnosov z Rusijo in Kitajsko. "Američani se pripravljajo na tršo politiko proti Islamski republiki Iran, zato moramo okrepiti svoj pogled proti Vzhodu, posebej proti Rusiji in Kitajski," je dejal poslanec Alaedin Boroudžerdi, vodja nacionalne varnosti in odbora za mednarodne odnose.

Izraelski vojaški voditelji za iranski sporazum

Mofaz in preostali nekdanji voditelji izraelske vojske so zagovarjali ohranitev iranskega jedrskega sporazuma, ki mu izraelski premier Benjamin Netanjahu sicer nasprotuje. Podobnega mnenja, da je sporazum treba razdreti, sta tudi Bolton in ameriški predsednik Donald Trump.

69-letni Bolton, ki bo Trumpov že tretji svetovalec za nacionalno varnost, je v ZN-u med letoma 2005 in 2006 veljal za spornega veleposlanika. Medtem ko je imel podporo peščice diplomatov, je s svojim pristopom do diplomacije vznemiril številne, saj je bil med drugim odločen zagovornik vojne v Iraku, navaja DPA.

Na položaj veleposlanika ga je imenoval predsednik George W. Bush, in sicer v času kongresnih počitnic, saj v senatu zelo verjetno ne bi bil potrjen.

Bolton že tretji svetovalec za nacionalno varnost

Ameriški predsednik je sredi meseca napovedal val odpuščanj in zamenjav v krogu svojih bližnjih sodelavcev. V okviru obljubljene spremembe se je za sodelovanje zahvalil svojemu nekdanjemu svetovalcu za nacionalno varnost Herbertu McMasterju in ga zamenjal z Boltonom, ki naj bi položaj zasedel 9. aprila.

Večina ameriških analitikov meni, da bo Boltonovo imenovanje prineslo še več mednarodnih sporov. Bolton je bil odločen zagovornik vojne proti Iraku, ki jo je Trump v preteklosti označil za neumno in nepotrebno.

Bolton kritičen tudi do Severne Koreje

Bolton je bil med predsedovanjem Baracka Obame izjemno kritičen do predsednikove pripravljenosti na pogajanja z diktatorji, kot je severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ko pa je pred mesecem dni Trump napovedal srečanje s predsednikom Severne Koreje, je spremenil mnenje in dejal, da je to izjemno dobra zamisel.

J. R.