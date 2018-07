Obama ob spominu na Mandelo kritiziral "politiko mogočnežev"

Nove politike Bele hiše do zdaj ni komentiral

17. julij 2018 ob 20:03

Johannesburg - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je v svojem prvem večjem govoru v zadnjih dveh letih ob 100. obletnici rojstva Nelsona Mandele v Južni Afriki neposredno kritiziral politiko Donalda Trumpa.

Na govoru v prestolnici Johannesburg Barack Obama sicer ni neposredno imenoval Donalda Trumpa, posredno pa je omenjal teme, ki so ga zadevale, rekoč, da se je Nelson Mandela bojeval za demokracijo, raznolikost in toleranco. Napadel je "politiko mogočnežev", rekoč, "tisti, ki so na oblasti, želijo podcenjevati vsako institucijo ... ki daje demokraciji pomen".



Ob tem se je obregnil ob politike, ki sejejo "politiko strahu, odpora in omejevanja", s katerim se gibljejo v smer, "ki je bila še do pred nekaj leti nepredstavljiva". Opozoril je, da je novi gospodarski red v svetu pripeljal do korupcije epskih razsežnosti, poslovnežem pa je dal velik vpliv na politiko. "Velike multinacionalke postajajo vse bolj ločene od nacionalnih držav in živijo izolirano od običajnih ljudi," je dodal.

Obama: Nočem ustvarjati preplaha

"Današnji časi so nenavadni in negotovi ... Vsak dan znova in znova prinaša vznemirjujoče naslovnice ... večji del sveta grozi, da se bo vrnil v nevarnejše, brutalne načine poslovanja." Poudaril je, da sicer noče ustvarjati preplaha, "navajam le dejstva". "Samo ozrite se naokoli," je dejal po poročanju Guardiana okoli 14.000-glavi množici, ki se je zbrala na stadionu za kriket v Johannesburgu ob praznovanju 100. obletnice rojstva prvega temnopoltega predsednika države in ikoničnega borca proti apartheidu Nelsona Mandele.

Prireditve na stadionu so se med drugim udeležili Mandelova vdova Graca Machel, južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa, nadškof Desmond Tutu, nekdanji generalni sekretar ZN-a Ban Ki Mun in nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter.

Politike Bele hiše ne komentira

Obama se v vsem tem času, ko ni več predsednik ZDA, ni nikoli odzval ali komentiral polite nove administracije Donalda Trumpa v Beli hiši, ki je dobesedno povozila delo njegove administracije; vse od odstopa od pariškega podnebnega dogovora (2015) do odstopa od iranskega jedrskega sporazuma in spodkopavanje zdravstvene reforme, imenovane tudi Obamacare.

Mandelov naslednik

Nekdanji ameriški predsednik je v govoru svojo pozornost usmeril v splošne teme in pa predvsem v občudovanje in delo Nelsona Mandele. Ko je bil še senator, je imel v svoji pisarni fotografijo Mandele. Po izvolitvi v Belo hišo je kopijo fotografije poslal Mandeli – ta jo je nato imel v svoji pisarni, poroča Guardian.

Številni prebivalci Južne Afrike vidijo Obamo kot Mandelovega naslednika, predvsem zaradi tega, ker je bil prvi temnopolti ameriški predsednik, ki se je boril za rasno enakost tako v ZDA kot po svetu.

Dejstvo je, da rasna diskriminacija v ZDA in Južni Afriki še vedno obstaja, je dejal Obama, ki je opozoril na gromozanske razlike v prihodkih in bogastvu. Napredek v svetu po njegovih besedah pomeni, da "nekaj deset posameznikov nadzoruje toliko bogastva kot najrevnejša polovica človeštva".

K. Št.