Tisoči Južnoafričanov na slovesu od Winnie Madikizela-Mandela

Žena Nelsona Mandele kontroverzna politična figura

14. april 2018 ob 17:40

Soweto - MMC RTV SLO, STA

V Južni Afriki se poslavljajo od Winnie Madikizela-Mandela, nekdanje žene pokojnega južnoafriškega predsednika Nelsona Mandele in borke proti apartheidu, ki je umrla na začetku meseca pri 81 letih.

Na državniško pogrebno slovesnost, na kateri se je na stadionu v mestu Soweto zbralo več deset tisoč ljudi, so prišli tudi južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa in voditelji več afriških držav. Na slovesu od ikone boja proti apartheidu, ki je umrla po dolgi bolezni, sta prišli tudi njeni hčeri.

Winnie se je z Mandelo poročila leta 1958. Par je bil poročen 38 let, od tega je Mandela 27 let preživel v zaporu. Winnie je morala zato v hišnem priporu sama vzgajati njuni dve hčeri, ob tem pa se je skladno z moževimi političnimi sanjami bojevala proti represivnemu vladanju bele manjšine.

Mandela je umrl decembra leta 2013. Nekaj mesecev pozneje ga je v nekem intervjuju kritizirala, da se je v zaporu preveč omehčal in prodal. "Mandela je v zapor odšel kot goreč mladi revolucionar. A poglejte, kakšen je prišel ven. Pustil nas je na cedilu. Za temnopolte je izposloval slab dogovor."

Čeprav sta bila maja 1994, ko je Mandela postal prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike, še vedno poročena, sta se zakonca neuradno razšla že dve leti pred tem. Po odmevni bitki na sodišču, ki je med drugim razkrila, da je imela Winnie zunajzakonsko razmerje s telesnim stražarjem, sta se nato dokončno ločila leta 1996.

Kontroverzna figura južnoafriške politike

Winnie je v bitki proti apartheidu odigrala pomembno vlogo, vendar je bil njen sloves že takrat močno omadeževan. Oblasti so jo namreč leta 1986 povezale z grozljivimi umori, ko so nasilneži nad glavami domnevnih izdajalcev namestili gorečo, v bencin namočeno, avtomobilsko pnevmatiko in jo počasi spustili na glavo žrtve. Leta 1991 je bila obsojena tudi napada in ugrabitve v primeru umora 14-letnega dečka.

"Nekateri Winnie obožujejo, ker je bila neustrašna borka za pravičnost in feministična ikona, drugi ji nasprotujejo, ker je bila nasilni egomanijak," je po poročanju Guardiana o njej zapisal pisatelj Palesa Morudu.

Do smrti ohranila mesto v parlamentu

Na prvih demokratičnih volitvah v državi leta 1994 je bila Winnie Madikizela-Mandela izvoljena v parlament, postala je tudi namestnica ministra za umetnost in kulturo. Mandela jo je sicer odpustil, potem ko je brez odobritve odpotovala v Gano. Kljub temu je ohranila mesto v parlamentu, a se je v zadnjih letih sej le redko udeleževala.

J. R.