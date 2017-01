Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nekdanji ameriški predsednik George W. Bush je pred odhodom iz Bele hiše iz Guantanama premestil 500 zapornikov, Barack Obama pa 179. Donald trump zapora ne želi zapreti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Obama premešča zapornike iz Guantanama - toda kam?

Donald trump zapora ne želi zapreti

4. januar 2017 ob 15:33

Guantánamo - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Barack Obama bo iz zapora Guantanamo premestiti še 19 zapornikov, čeprav novoizvoljeni predsednik Donald Trump temu ostro nasprotuje. Bo kateri premeščen v Slovenijo?

Ena izmed neizpolnjenih volilnih zaobljub ameriškega predsednika v odhajanju Baracka Obame je, da bo najkasneje do 22. januarja 2010 zaprl taborišče za osumljene teroriste Guantanamo na Kubi. Sredi novembra lani, kmalu po izvolitvi Trumpa, je Obama obžaloval, da mu v osemletnem mandatu ni uspelo izpolniti obljube, krivdo za to pa je demokratični predsednik zvalil na kongres, v katerem prevladujejo republikanci, piše CNN.

Še pred iztekom svojega predsedniškega mandata 20. januarja, želi Obama premestiti še dodatnih 19 zapornikov iz Guantanama, pa čeprav temu ostro nasprotuje Donald Trump: "Iz Gitma (op. p. poimenovanje Guantanama) ne bi smeli izpustiti nikogar več. To so izjemno nevarni ljudje, ki jih ne bi smeli izpustiti na bojišče," je zapisal Trump na svojem Twitterju.

V Guantanamu jih je od okoli 700 zapornikov še okoli 61, med njimi tudi domnevni napadalci na Dvojčka 11. septembra 2001. Kot so sporočile, so ZDA preostale zapornike označile za prenevarne za izpustitev, hkrati pa nimajo dovolj dokazov, da bi jih sodišče lahko obsodilo. Zaradi te pravne praznine ostajajo pridržani za nedoločen čas, je poročal CNN.

Nekdanji ameriški predsednik George W. Bush je pred odhodom iz Bele hiše iz Guantanama premestil 500 zapornikov, Barack Obama pa 179, poroča spletna stran Al Džazira. Donald trump pa je že večkrat poudaril, da zapora ne namerava zapreti, temveč bo v njem le še okrepil število nevarnih zapornikov.

Slovenija se 'trudi' od leta 2009

EU in ZDA sta že 15. junija leta 2009 sprejeli skupno izjavo o zaprtju ameriškega zapora za teroristične osumljence Guantanamo. ZDA so takrat Slovenijo, skupaj z drugimi članicami EU-ja, zaprosile naj razmisli o možnosti sprejema kakšnega od nekdanjih zapornikov iz Guantanama, ki niso več osumljeni terorističnih dejanj ter se zaradi utemeljenih razlogov ne morejo vrniti v domovino.

Leta 2009, slovensko vlado je vodil sedanji predsednik republike Borut Pahor, se je zdelo, da je Slovenija za razliko od nekaterih članic EU-ja, naklonjena sprejemu nekdanjih prebivalcev iz ameriškega oporišča na Kubi.

'Dogovarjanja o sprejemu zapornikov ni'

Sredi leta 2011 je bila nato sprejeta novela zakona o tujcih, ki je zagotovila tudi pravno podlago za sprejem zapornikov iz Guantanama v Slovenija. Omenjene zapornike so nato sprejemale številne druge evropske države. Tudi nekatere, za katere se je sprva zdelo, da nočejo nekdanjih terorističnih osumljencev na svojem ozemlju, kot denimo Slovaška. Lani pa sta tri državljane Jemna in Tadžikistanca, ki so jih spustili iz Guantanama, sprejeli tudi Črna gora in Srbija.

Na začetku leta 2013 so se sicer v nekaterih medijih pojavila namigovanja, da bo Slovenija kmalu sprejela dva zapornika, vendar se to ni zgodilo. "Slovenija je že leta 2009 pozdravila namero predsednika Obame, da zapre priporni center v Guantánamu in pri tem ponudila podporo in pomoč skladno s svojimi zmožnostmi in v okviru slovenske zakonodaje. Slovenija z ZDA redno vodi dialog tudi o Guantanamu, vendar trenutno v postopku ni nobenega dogovarjanja o možnosti sprejema kateregakoli od preostalih pripornikov," so za MMC pojasnili na zunanjem ministrstvu.

K. Št., G. C.