Obsojena madžarska snemalka, ki je brcala in spotikala begunce

Snemalka se je branila, češ da jo je zajela panika

13. januar 2017 ob 13:46

Szeged - MMC RTV SLO/STA

Madžarska televizijska snemalka Petra Laszlo, ki je "zaslovela" zaradi brcanja in spotikanja beguncev leta 2015, je bila obsojena na triletno pogojno zaporno kazen. Sodba še ni pravnomočna.

Posnetki njenega oviranja beguncev, ki so na madžarsko-srbski meji bežali pred policijom, so se hitro razširili po spletu. Na posnetkih se vidi, da je snemalka povsem jasno in namenoma iztegnila nogo in spotaknila enega od beguncev, ki je v rokah nosil otroka, da je padel po tleh. Brcnila je tudi mlado dekle.

Njeno dejanje je naletelo na zgražanje in jo spremenilo v simbol ksenofobnega, tudi nasilnega odziva na prihod prebežnikov v Evropo. Kot je odločil sodnik v Szegedu na jugu Madžarske, je Petra Laszlo kršila javni red in mir s sprožitvijo vala ogorčenja, njeno dejanje pa je bilo "nasprotno družbenim normam".

Snemalka se je branila, češ da je bila prestrašena. "Obrnila sem se in videla več sto ljudi, ki se zaganjajo proti meni. Bilo je izjemno strašljivo," je dejala po poročanju BBC-ja. Sodnik je ob tem zavrnil trditve njenega zastopnika, da se je skušala braniti, ko jo je zajela panika.

Sodišče jo je obsodilo na tri leta pogojne zaporne kazni. Sodba sicer še ni pravnomočna, obsojenka pa je napovedala pritožbo.

Snemalka je delala za internetno televizijo N1TV, ki naj bi bila blizu skrajno desni madžarski stranki Jobbik. Televizija jo je po incidentu odpustila.

Spotaknila uspešnega nogometnega trenerja

Kmalu po incidentu se je izkazalo, da je moški, ki ga je Petra Laszlo spotaknila, Osama Al Abd Al Mohseh, Sirec, ki je imel uspešno kariero kot nogometni trener kluba Al Fotuva iz Deir Ezorja, ki je igral v prvi sirski nogometni ligi.

B. V.