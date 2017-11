Papež budističnim menihom: "Vzdržite se maščevanja"

V četrtek bo odpotoval v Bangladeš

29. november 2017 ob 13:00

Jangon - MMC RTV SLO, STA

Papež Frančišek je visoke budistične predstavnike v Mjanmaru pozval, naj premagajo predsodke in sovraštvo, s čimer je posredno pozval k spoštovanju preganjane muslimanske manjšine Rohinga. Predtem je v Jangonu daroval mašo.

"Če želimo biti združeni, kar je naš namen, moramo premagati vse oblike nesoglasij, nestrpnosti, predsodkov in sovraštva," je papež pozval najpomembnejše budistične menihe v tej azijski državi. Nekateri budistični menihi s svojimi govori namreč že več let podžigajo sovražnost do muslimanov ter s tem utrjujejo sovražen odnos do Rohingov. V zadnjih mesecih so najvišji budistični predstavniki začeli brzdati najbolj skrajne menihe.

Papež je predtem v največjem mjanmarskem mesto Jangon daroval veliko mašo na prostem, ki se je je udeležilo okoli 150.000 ljudi. Vernike je pri tem pozval, naj na nasilje ne odgovorijo z maščevanjem. "Vem, da imajo številni v Mjanmaru vidne in nevidne rane nasilja, ki naj bi jih pozdravili z jezo in nasiljem, a pot maščevanja ni pot Jezusa," je dejal sveti oče, ki je mašo daroval na nogometnem stadionu Kyaikkasan.

V Mjanmaru je katolikov le 1,27 odstotka prebivalstva.

Frančišek, prvi papež, ki je obiskal Mjanmar, je obisk v tej azijski državi začel v ponedeljek. Že prvi dan se je srečal s poveljnikom mjanmarske vojske, generalom Min Aung Hlaingom, v torek pa se je pogovarjal z mjanmarsko voditeljico Aung San Su Či.

V četrtek bo sveti oče svojo azijsko turnejo nadaljeval v Bangladešu.

A. P. J.