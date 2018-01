Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Na območju amazonskega pragozda blizu perujsko-brazilske meje je pet rezervatov domorodnih plemen. Foto: Reuters 95 odstotkov izsekavanja se zgodi do šest kilometrov od zgrajenih cest. Foto: Reuters Sorodne novice Papež obsodil uničevanje okolja v Amazoniji Dodaj v

Peru sprejel zakonodajo za gradnjo cest skozi amazonski pragozd

Zakon začel veljati le nekaj ur po papeževih opozorilih

23. januar 2018 ob 17:29

Lima - MMC RTV SLO

Perujske oblasti so sprejele zakonodajo, s katero dovoljujejo gradnjo cest v amazonski pokrajini Purus, najbolj nedotaknjenem predelu amazonskega pragozda, kjer je tudi pet rezervatov avtohtonih ljudstev, ki živijo v "prostovoljni izolaciji".

Oblasti so zakon, pri katerem se sklicujejo na "državni interes", razglasile le nekaj ur po obisku papeža Frančiška, ki je ob obisku mesta Puerto Maldonado posvaril, da amazonski pragozd in v njem bivajoča plemena zaradi gospodarskih interesov multinacionalk še nikdar niso bila tako ogrožena, poroča Guardian.

Zakon je po sprejetju v kongresu začel veljati v ponedeljek. Na območju regije Purus ob perujski meji z Brazilijo so štirje naravni parki in pet rezervatov avtohtonih ljudstev, ki tam bivajo v t. i. prostovoljni izolaciji.

"Vladni projekti ne pomagajo domorodcem. To je območje z izoliranimi ljudstvi, ki so izjemno ranljiva," opozarja Lizardo Cauper, vodja perujskega združenja amazonskih domorodnih ljudstev in dodaja, da "ceste prinašajo tujce, ki trgujejo z zemljo, sekajo les, z njimi pa pridejo tudi preprodajalci drog in nezakonito rudarjenje".

Zakon omogoča izgradnjo omrežja cest, v katerem je tudi 277-kilometrska avtocesta med mestoma Puerto Esperanza in Inapari na brazilski meji. Novozgrajene ceste bi po podatkih satelitskih posnetkov Projekta za nadzor andske Amazonije (Maap) lahko izkrčile gozd v površini 2.750 kvadratnih kilometrov.

Večina krčenja gozdov blizu cest

95 odstotkov krčenja gozdov se zgodi manj kot šest kilometrov od cest, opozarja direktorica perujske agencije za preiskovanje okoljskih zadev Julia Urrunaga in dodaja, da je novi zakon v nasprotju s sodno odločbo, ki določa, da je zaščita gozdov v državnem interesu.

Zakonodaja je po poročanju Guardiana v nasprotju z mednarodnimi zavezami Peruja – tako proti obljubam v boju proti podnebnim spremembam in kot proti trgovinskim sporazumom z Evropo in ZDA.

J. R.