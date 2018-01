Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Avtobus je bil na poti v Limo. Foto: Reuters Dodaj v

Peru: V nesreči avtobusa na "hudičevem ovinku" 48 mrtvih

Prometne nesreče v Peruju zelo pogoste

3. januar 2018 ob 09:17

Lima - MMC RTV SLO, STA

V torek je v Peruju po trčenju s tovornjakom avtobus zdrsnil 100 metrov globoko s pečine v morje. Po zadnjih podatkih je umrlo 48 ljudi.

Kot je sporočila perujska policija, so našli šest preživelih, ki so jih prepeljali v bolnišnico. Štirje so dobili hujše poškodbe. Tri ljudi še pogrešajo. Nesreča se je zgodila okoli 18.00 po srednjeevropskem času na območju Pasamayo na močno zaviti avtocesti ob pacifiški obali, 45 kilometrov od Lime. Avtobus s 55 potniki in z dvema voznikoma je bil na 130-kilometrski poti med Huachom in prestolnico.

Avtocesta, na kateri se je zgodila nesreča, zaradi megle velja za zelo nevarno, rezervirana pa je za tovornjake in avtobuse. Kraj severno od glavnega mesta, kjer sta trčila avtobus in tovornjak, imenujejo "hudičev ovinek". Policija je zaradi visoke plime ponoči prekinila iskanje trupel, ob zori pa so nadaljevali. Po besedah Luisa Martineza, predstavnika družbe San Martin de Porres, ki je lastnica avtobusa, je bil voznik izkušen. Ni pa mogel potrditi, ali je bil med mrtvimi ali poškodovanimi. Avtobus so pred potjo pregledali.

Perujski predsednik Pedro Pablo Kuczynski je na Twitterju izrazil solidarnost z družinami žrtev. "Za državo je tako huda nesreča zelo boleča," je zapisal. Kot piše BBC, so prometne nesreče zaradi nevarnih avtocest v Peruju pogoste. Po podatkih oblasti je v letu 2016 v 3.800 nesrečah umrlo 493 ljudi.

T. J.