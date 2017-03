Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Plaz smeti je zahteval žrtve med ljudmi, ki živijo na smetišču. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Plaz smeti v Adis Abebi pod seboj pokopal 35 ljudi

Na smetišču živi okoli 150 ljudi

12. marec 2017 ob 17:54

Adis Abeba - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V predmestju etiopske prestolnice Adis Abeba se je na odlagališču odpadkov v soboto zvečer sprožil velik plaz smeti, ki je pod seboj pokopal več kot 30 domov in zahteval življenja najmanj 35 ljudi.

Nesreča se je zgodila na velikem smetišču Koshe, glavnem smetišču Adis Abebe, kjer smeti iz štirimilijonske prestolnice odlagajo že več kot 50 let. Žrtve so predvsem ljudje, ki tam živijo v zasilnih bivališčih in živijo od zbiranja smeti. Ranjenih je bilo 28 ljudi.

Nekateri na smetišču živijo kot podnajemniki zaradi nizkih najemnin za hiše, ki so večinoma zgrajene iz blata. Po nekaterih podatkih naj bi pogrešali še več deset ljudi, saj na smetišču živi okoli 150 ljudi.

Tiskovna predstavnica mestnih oblasti Dagmawit Moges je povedala, da se bojijo, da bo žrtev še več, saj je plaz več ton smeti prizadel razmeroma veliko območje. Večina smrtnih žrtev je žensk in otrok. Dodala je, da število pogrešanih še ni jasno, medtem ko je večina ranjenih utrpela lažje poškodbe. Dva človeka sta huje ranjena. Doslej so rešili okoli 37 ljudi.

