Po 23 letih roka pravice dosegla italijanskega mafijskega šefa

Pri Morabitu zasegli 12 bančnih kartic in 13 mobilnikov

4. september 2017 ob 12:49

Montevideo - MMC RTV SLO, STA

Urugvajski policisti so v nedeljo v glavnem mestu Urugvaja Montevideu aretirali šefa italijanskega mafijskega klana 'Ndrangheta' Rocca Morabita, ki so ga italijanske oblasti zaradi trgovanja z mamili in drugih kaznivih dejanj iskale od leta 1995.

Morabita so policisti aretirali potem, ko je svojo hčerko vpisal v šolo in ob tem povedal svoje pravo ime. Policisti so zasegli še pištolo, 13 mobilnih telefonov, 12 bančnih kartic, dva avtomobila, portugalski potni list in dragulje.

Leta 1995 obsojen na 30 let zapora

50-letnega Morabita, ki ga iščejo od leta 1995, so italijanske oblasti v njegovi odsotnosti obsodile članstva v kriminalni združbi, ki sodeluje v mednarodni trgovini z mamili, in drugih kaznivih dejanj. Dosojeno mu je bilo 30 let zaporne kazni. Morabito je trgoval z mamili v Italiji, kamor naj bi iz Brazilije med letoma 1992 in 1993 poskušal prepeljati več sto kilogramov kokaina.

Uporabljal brazilski potni list

Italijansko notranje ministrstvo je medtem sporočilo, da je Morabito na vrhu njihovega seznama iskanih mafijcev. Urugvajske pristojne oblasti so sporočile, da je Morabito 11 let živel v urugvajskem obmorskem letovišču Punta del Este. Šestmesečna preiskava je pokazala, da je mafijski šef uporabljal brazilski potni list na ime Francisco Capaletto.

Izročili ga bodo Italiji

Morabito bo ostal v priporu v Urugvaju zaradi ponarejenih dokumentov in kraje identitete, dokler ne bo urejena njegova izročitev Italiji, so še sporočili z urugvajskega notranjega ministrstva. Kalabrijski mafijski klan 'Ndrangheta je sicer ena izmed najvplivnejših organiziranih kriminalnih združb na svetu, ki v Evropo pretihotapi največje količine kokaina.

A. V.