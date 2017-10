Policija na domu Ivice Todorića, ki pa ga ni na Hrvaškem

300 kriminalistov in policistov preiskuje na več kot 60 lokacijah

16. oktober 2017 ob 08:18,

zadnji poseg: 16. oktober 2017 ob 17:07

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški policisti in kriminalisti so zgodaj zjutraj začeli hišne preiskave v rezidenci družine Ivice Todorića in domovih več članov uprave Agrokorja. Več nekdanjih vodilnih je policija prijela in privedla na zaslišanje. Odvetnica Todorića je potrdila, da ga ni v Hrvaškem, a da ni na begu.

Kot poroča HRT, sta v Kulmerjeve dvore nekaj pred 6. uro zjutraj prišli po dve policijski in osebni vozili. V poslopju ni bilo nobenega od članov družine Todorić, je poročalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1.

V Kulmerjeve dvore sta potem nekaj po 7. uri prišla odvetnika Todorićevih Jadranka Sloković in Čedo Prodanović. Slokovićeva je potrdila, da Todorića ni na Hrvaškem, a da ni na begu. Izpostavila je, da se je danes začel politični obračun proti Todoriću.

Policija je obiskala tudi nekdanjega člana uprave in glavnega finančnika Agrokorja Ivana Crnjaca ter izvršno podpredsednico Agrokorja Ljerko Puljić, ki so ju oba prijeli. Odvetnik Ljubo Pavasović Visković je novinarjem povedal, da so Crnjaca prijeli in da pričakuje zaslišanje svojega klienta na državnem tožilstvu še danes.

Poleg Crnjaca in Puljićeve so prijeli še Tomislava Lučića, nekdanjega člana nadzornega odbora Agrokorja, Mislava Galića, nekdanjega izvršnega podpredsednika Agrokorja za poslovno skupino Hrana, nekdanjo članico uprave Piroško Canjuga in nekdanjega menedžerja Damirja Kuštraka.

N1 je poročala, da približno 300 kriminalistov in policistov preiskave opravlja na več kot 60 lokacijah.

Pod drobnogledom finančna poročila med 2006 in 2017

Kot poročajo hrvaški mediji, bi lahko policisti v kratkem obiskali tudi druge nekdanje vodilne Agrokorja. Policija za zdaj ne daje informacij o preiskavi, to naj bi storila v kratkem. Po neuradnih podatkih naj bi nekdanje člane uprave in nadzornike Agrokorja sumili odgovornosti za sporna finančna poročila med letoma 2006 in 2017. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je potrdil, da akcijo koordinira državno tožilstvo, ni pa odgovoril, ali policija ve, kje je Todorić.

Po navedbah HRT-ja Todorića ni več na Hrvaškem. Po nekaterih neuradnih virih je že dlje časa v Londonu, kjer skupaj s sinovoma pripravlja obrambo. Todorić naj bi imel vrsto poslovnih srečanj tudi v Beogradu. V palači Todorićevih blizu Zagreba v zadnjih dneh niso opazili nobenega od članov ene najbogatejših hrvaških družin.

Todorić na blogu: Gre za politični proces

Medtem se je Todorić oglasil na svojem blogu in ocenil, da je bila današnja policijska akcija "vendarle nepričakovana". Kot je zapisal, institucije pravne države ne bodo našle dokazov za nobeno kaznivo dejanje. Zase in za svoje sodelavce trdi, da niso krivi. "Če bi mi našli en sam evro odtujenega ali poneverjenega denarja, bi že bil v zaporu. Sicer pa to enostavno ni res. Gre za politični proces," je zapisano na blogu ivicatodoric.hr. Todorić je tudi napovedal, da bo v naslednjih nekaj dneh objavil svojo obrambo ter da bo na voljo državnemu tožilstvu in parlamentarni preiskovalni komisiji za Agrokor.

Plenković zanikal, da bi šlo za politični obračun

Hrvaški premier Andrej Plenković ni želel komentirati današnjih postopkov državnega tožilstva in policije v primeru Agrokor, a je pred novinarji ob robu današnjega srečanja predstavnikov Evropske ljudske stranke (EPP) v Zagrebu zanikal trditve, da gre za politični pregon Todorića in njegovih sodelavcev. Plenković je znova zavrnil možnost, da bi odstopil minister za finance Zdravko Marić, ker je v vlado prišel z direktorskega položaja v Agrokorju, preiskava pa je usmerjena tudi na obdobje, ko je Marić delal v koncernu. Hrvaški premier je ocenil, da nihče iz njegove vlade ne bo del preiskave o finančnih malverzacijah v Agrokorju.

K. T., A. V.