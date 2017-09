Todorić: "Moj podpis za lex Agrokor je bil izsiljen"

Lastnik Agrokorja napovedal tožbo proti Hrvaški

22. september 2017 ob 19:38

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Lastnik hrvaškega koncerna Agrokor Ivica Todorić je napovedal tožbo proti Hrvaški. Na svojem blogu je zapisal, da lex agrokor ni v skladu s hrvaško ustavo ter da je bil njegov podpis za uveljavitev zakona izsiljen.

Todorić je v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani ivicatodoric.hr, hrvaško vlado na čelu s premierjem Andrejem Plenkovićem obtožil nezakonitega in protiustavnega prevzemanja nadzora nad podjetjem, poroča Jutarnji list.

Zakon o postopkih izredne uprave v podjetjih, ki so sistemskega pomena za državo, je Todorić po lastnih trditvah podpisal pod prisilo izseljivanja, groženj in medijskega linča. O okoliščinah v Agrokorju do zdaj naj ne bi želel govoriti, da ne bi škodil koncernu.

Medtem je angažiral skupino strokovnjakov, ki je ugotovila, da gre pri zakonu o postopkih izredne uprave v sistemsko pomembnih podjetjih za državo, bolj znanem pod imenom lex Agrokor, za "največji škandal v novejši hrvaški zgodovini". Po Todorićevem mnenju takšnega primera odvzema zasebne lastnine v sodobni Evropi še ni bilo. Kot je dodal, so zaradi zakona "izgubljene Agrokorjeve milijarde".

"Izredna uprava poslabšala poslovanje"

Todorić je zatrdil še, da je Agrokor v začetku leta posloval boljše kot pred tem in je imel dobre obete. Stvari so se obrnile s prihodom izredne uprave 10. aprila. Todorić je tako spomnil, da je v času izredne uprave blokiran del Agrokorjevega premoženja in izgubljen nadzor nad delom poslovanja v sosednjih državah, medtem ko stabilnost Agrokorja ogrožajo številne tožbe. Obenem so prihodki padli za 20 odstotkov, koncern je obremenjen z nepotrebnim in nelegalnim posojilom, zastavljeno pa je ključno strateško premoženje.

Kot je dodal, izredna uprava zavaja javnost, kar se bo po njegovih besedah kmalu tudi pokazalo. Za laži je obtožil izrednega pooblaščenca hrvaške vlade v Agrokorju Anteja Ramljaka ter podpredsednico hrvaške vlade in ministrico za gospodarstvo Martino Dalić ter njune partnerje in pomočnike.

Na koncu je napovedal, da bo proti Hrvaški izkoristil vse pravne možnosti, ki jih ima na hrvaških in mednarodnih sodiščih.

18 milijonov evrov davčnega dolga

Pred objavo Todorićevega sporočila je novičarski portal index.hr poročal, da je hrvaška vlada skrivala dejstvo, da je bil Agrokor davčni dolžnik. Njegov dolg je po podatkih hrvaške davčne uprave 27. marca letos znašal nekaj manj kot 135 milijonov kun (18,2 milijona evrov).

Index.hr pojasnjuje, da je hrvaški minister za finance Zdravko Marić, ki je v vlado vstopil z direktorskega položaja v Agrokorju, 16. marca letos novinarjem povedal, da so davčni dolgovi skrivnost. Portal navaja, da Marić nikakor ni slučajno stopil pred novinarje prav na ta dan, saj je davčna uprava 16. marca izdala odločbo o izvršbi in tako končno začela postopati.

J. R.