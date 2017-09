Bo revizorsko poročilo pokazalo, da je uprava Agrokorja prirejala bilanco?

Ni znano, kje se zadržuje Ivica Todorić

29. september 2017 ob 08:22

Zagreb - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, Televizija Slovenija

Medtem ko je revizorska hiša PricewaterhouseCoopers, ki preiskuje poslovanje Agrokorja, za danes napovedala objavo finančnega poročila o dejanskem stanju koncerna, so iz Agrokorja sporočili, da objavo prelagajo za teden dni.

Kot je za Radio Slovenija poročala Tanja Borčić Bernard, naj bi revizorsko poročilo o poslovanju Agrokorja končno razsvetlilo pravo finančno stanje koncerna, ki ga je Ivica Todorić pred dobrimi petimi meseci predal v roke hrvaške vlade.

Razlog za preložitev objave naj bi bil zapleten postopek. Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi poročilo pokazalo, da je nekdanja uprava prirejala bilanco podjetja.

Todorić proti državi

Zdaj na blogu, ki ga je začel pisati pred tednom dni, Todorić trdi, da je bil v predajo koncerna vladi prisiljen. Kot je zapisal, sta mu po spletni pošti in s sporočili na mobitelu z zaporom, če Agrokorja ne preda, grozila tako hrvaška gospodarska ministrica Martina Dalić kot izredni pooblaščenec Ante Ramljak.

Tedanji predsednik sabora Božo Petrov iz stranke Most se spomni, da je Todorić na nočnem sestanku februarja v Banskih dvorih odkrito govoril o finančnih težavah Agrokorja, v medijih so se te dni celo pojavili dokumenti te predstavitve, za katere pa Todorić na svojem blogu trdi, da so ponarejeni, in napoveduje tožbe.

Preložitev že napovedane objave revizorskega poročila po mnenju predstavnika majhnih dobaviteljev Agrokorja Tihomirja Jaića odpira prostor za špekulacije, ali se hrvaška vlada boji Todorićevih obtožb, ali je Todorić zares prikrojil bilanco podjetja za kar dve milijardi evrov, in če je ni, kam je izginil ta denar.

Država spet prevzela "Todorićev" otok

Kot je za Televizijo Slovenija poročala Irena Ulčar Cvelbar, pa je medtem hrvaška država spet v posest prevzela otok, ki je bil kar enajst let izključno letovišče družine Todorić. Na idiličnem otoku šibeniškega arhipelaga Smokvica Vela je družina Todorić kar enajst let uživala, ne da bi državi za to odštela eno samo kuno. Tu naj bi "Gazda" gostil številne politike, tuje diplomate, znane in vplivne pomembneže.

Otok naj bi pred leti obiskal tudi takratni ruski predsednik Dmitrij Medvedjev. Prav ta obisk naj bi Todoriću odprl vrata do ruskega kapitala. Na otoku, ki je sicer še vedno vojaško območje, je kakih dvajset objektov, ki so jih rubežniki včeraj prevzeli izpraznjene.

Medtem po izjavah sosedov bolj kot ne samevajo tudi rezidenca Todorićeve družine Kulmerovi dvori. Mediji ugibajo, da Todorić v Srbiji ali morda v Angliji išče zatočišče, če bi sodišče na predlog tožilstva po objavi revizije zanj odredilo preiskovalni zapor.

